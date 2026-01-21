Убиецът на бившия японски премиер Шинзо Абе осъден на доживотен затвор

Още по темата: Шинзо Абе обеща твърди действия спрямо Северна Корея 22.10.2017 17:19

Тецуя Ямагами е признат за виновен за убийството на Абе

Стрелецът, който застреля бившия японски премиер Шинзо Абе, беше осъден на доживотен затвор. 45-годишният Тецуя Ямагами беше признат за виновен в сряда от окръжния съд в Нара за използване на ръчно изработен пистолет, с който застреля Абе, докато той говореше на предизборно мероприятие в централния град Япония през юли 2022 г., съобщава The Telegraph.

Прокуратурата поиска доживотна присъда за „безпрецедентно престъпление“, въпреки че защитата на Ямагами призова съда да бъде снизходителен, като се позова на „трагичното“ му детство и факта, че той е жертва на действията на Църквата на обединението, религиозна група, създадена в Южна Корея през 1954 г. и известна също като „Мунистите“.

По време на разпита след ареста си Ямагами заяви, че е действал в знак на протест срещу подкрепата на Абе за църквата, на която майка му е дарила около 100 милиона йени (470 000 лири), което на практика е докарало семейството до фалит.

Брат му се самоубива през 2015 г. от отчаяние поради финансовите проблеми на семейството, както се чува в съда, а Ямагами признава, че е имал желание за „отмъщение“.

Ямагами твърди, че църквата е принуждавала последователите си да предават спестяванията си, твърдение, подкрепено от адвокати, участващи в дългогодишни съдебни дела срещу организацията за натиск върху десетки други членове да даряват огромни суми.

В показанията си през ноември майката на Ямагами каза:

„Мислех, че даренията са по-важни от образованието на децата ми. Мисля, че аз съм виновната.“

Ямагами, който се е научил да прави оръжие, докато е служил в японските въоръжени сили, също твърди, че Църквата на обединението е използвала даренията за японски политици, за да си купи влияние и да има думата в изработването на политиките. Тези твърдения бяха подкрепени, когато стана ясно, че 179 от 379-те действащи политици от управляващата Либерално-демократична партия са имали връзки с църквата.

Въпреки че Фумио Кишида, премиерът по време на смъртта на Абе, не беше замесен в скандала, неговата администрация беше сериозно засегната от последиците.

Процесът срещу Ямагами започна едва през октомври,

повече от три години след убийството на Абе, тъй като той премина през обстойни психологически изследвания, за да се определи дали е компетентен да бъде съден.

Обвиняемият призна всички обвинения срещу него на първото заседание по делото, а неговата защита твърдеше, че той може да бъде реабилитиран и трябва да получи 20-годишна присъда.

На последната съдебна сесия Ямагами се извини на семейството на Абе, включително на вдовицата му Акие, като каза, че те сигурно са били „разрушени“ от загубата му.