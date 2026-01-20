Китай построи „стена“ в морето с дължина над 500 км само за няколко дни, но защо? (ВИДЕО)

Южнокитайско море Китай напоследък провежда странни учения, използвайки риболовни кораби, принадлежащи на така наречената морска полиция. По-специално, те вече два пъти са сглобявали от тях един вид морска „стена“.

Първият път, когато това се случи, беше на 25 декември, Коледа. Тогава се събраха над 2000 кораба, образувайки „стена“ с дължина над 290 мили (466 км). Освен това „стената“ имаше и завой, след който продължи няколкостотин километра. Това съобщава The New York Times.

Следващият път, когато това се случи, беше между 9 и 12 януари и се образува „стена“ с дължина над 200 мили (321 км). Тогава китайците успяха да съберат 1400 кораба.

Като цяло, това, което видяхме, не беше пълноценна стена, а по-скоро правоъгълна зона с концентрация на плавателни съдове, с определено разстояние между тях.

Това бяха обикновени риболовни кораби, които първоначално ловяха риба, но след получаване на заповед, веднага прекратяваха дейността си и отиваха в определен район, в ясна координация с други кораби.

Thousands of Chinese Fishing Boats Quietly Form Vast Sea Barriers.. pic.twitter.com/zA7rDkgM1Y — Deepak_ mahto_04 (@mahto_deepak91) January 17, 2026

В момента това вероятно бяха само учения и тестове за това дали е възможно да се координират толкова прецизно повече от 2000 граждански кораба едновременно, за да се формират определени бариери точно в морето. Заслужава да се отбележи, че Китай активно използва такива кораби за провокации и прокарване на своите геополитически интереси, като например завземане на различни спорни плитчини.

Напълно възможно е в бъдеще подобни бариери от риболовни кораби да бъдат формирани около различни спорни зони. А също и например, за да се обгради Тайван в случай на военни действия. Освен това, за да се обгради или полуобгради Тайван, ще е необходима такава бариера с дължина около 1500 км, което, като се има предвид фактът, че Китай разполага с най-големия флот от риболовни кораби в света, е съвсем реалистично.

Такава бариера няма да може да установи пълноценна блокада, а вместо това ще затрудни преминаването на други кораби покрай тях или ще ги принуди да преминават само през тесни места, контролирани от китайските военни. Тоест, тя може да бъде само елемент за провеждане на блокада.

Defense Express добавя още, че подобни кораби теоретично биха могли да бъдат оборудвани с малки системи за електронна война, радарни станции или сонари за откриване на подводници и подводни дронове.

Те могат да крият и други оръжия на борда си, от конвенционални картечници до противодействие на дронове, лодки и търговски кораби, които ще се опитат да пробият блокадата, до дори замаскирани противокорабни ракети, въпреки че в момента това е само предположение, основано на стратегията на Китай за превръщане на търговски или граждански кораби в бойни.

Да, струва си да си спомним как Китай превърна контейнеровоз в ерзац-кораб за противовъздушна отбрана с 60 зенитни ракети , радар и зенитни оръдия. А след това на същия този контейнеровоз беше инсталиран и електромагнитен катапулт за изстрелване на бойни дронове.

Когато си спомняме за китайския търговски и военен флот, си струва да се помни, че те разполагат с ро-ро кораби, които при необходимост се превръщат в големи десантни кораби. И именно за тях Китай вече е построил втори комплект чудовищни плаващи докове , така че колко от тях са му необходими, ако по време на Втората световна война са били необходими само 2 плаващи пристанища, за да дебаркират 2,5 милиона войници в Нормандия за 9 месеца.