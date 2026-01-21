Китайският „Суперразрушител“ тип 055 провежда интензивни противолодъчни учения в Южнокитайско море

През последната година „Зуньи“ е прекарал повече от 200 дни

Военноморските сили на Китайската народноосвободителна армия (НОАК) разположиха един от осемте си тежки разрушители от клас 055, „Зуньи“, за свободни конфронтационни учения, насочени към симулиран враг в Южнокитайско море, подчертавайки много от възможностите на кораба за подобни операции. По време на учението разрушителят беше натоварен с разузнавателни и раннопредупредителни мисии за военноморска оперативна група и успя успешно да засече целта си и да събере голямо количество данни в реално време. Това позволи на оперативната група да изгради мрежа за ситуационна осведоменост във всички посоки на бойното поле. Тип 055 е многофункционален кораб, оборудван за сухопътни атаки, противоракетна отбрана, противовъздушна, противолодъчна война и противокорабна борба, и е сред най-тежко въоръжените надводни бойни кораби в света, пише Military Watch Magazine.

Ян Минган, член на екипажа на „Зуньи“, разказа за ученията, че корабите от клас Тип 055 интегрират множество усъвършенствани нови системи и имат авангардни характеристики, което означава, че работата и основните принципи на бордовото оборудване на кораба са много сложни. „Като овладеем всеки един детайл с абсолютна яснота и след това свържем тези хиляди детайли в линии, разширим ги в цяла система и ги вплетем в интегрирана мрежа, в крайна сметка можем да ги превърнем в бойна ефективност“, каза той. В доклад за ученията държавната медия „Глобал Таймс“ отбеляза, че четири аспекта са ключови за ефективността на Тип 055 в противолодъчни операции, включително интензивни изследвания в мирно време, прецизни изчисления преди бой, точен контрол по време на бой и задълбочени прегледи след бой. „Зуньи“ е провела множество противолодъчни офанзивни и отбранителни учения от въвеждането си в експлоатация.

С водоизместимост от приблизително 13 000 тона, тип 055 е един от най-големите класове разрушители в света, което му позволява да интегрира особено мощни сензори и въоръжение. Смята се, че носовите сонарни и теглените сонарни системи на този клас са значително по-големи от тези, използвани от повечето други типове разрушители, включително разрушителят от клас 052D. Корабите разполагат с интегрирани авангардни сензорни технологии, включително двулентова радарна система, подобна на SPY-3/SPY-4, която ВМС на САЩ са възнамерявали, но не са успели да интегрират в разрушителя от клас Zumwalt. Това подхранва спекулациите, че корабите също са интегрирали авангардни нови технологии в своите сонарни системи, което им позволява да откриват подводници от по-големи разстояния и с по-висока точност. Корабите могат също така да поберат два големи самолета с въртящи се крила в своите хангари, което позволява на всеки да разположи два противолодъчни хеликоптера Z-20F и да постигне по-голямо оперативно покритие, отколкото други по-малки разрушители.

Мястото на провеждане на противолодъчните учения в Южнокитайско море, където потенциални противници са провели интензивни подводни операции, подчертава основен театър на военните действия, където Народноосвободителната армия може да бъде принудена да се справя с подводни заплахи. Сюй И, член на екипажа на „Зуньи“, заяви, че екипажът е анализирал предварително подводните терени и морската среда на определени морски райони, както и тяхното въздействие върху разпространението на звука, което би могло да подобри възможностите за откриване на подводници на Type 055 по време на операции. Дълбочината на Южнокитайско море го прави оптимално за подводни операции, което е особено важно, като се има предвид, че ВМС на САЩ все повече концентрират операциите на своите ядрени атакуващи подводници в региона.

През последната година „Зуньи“ е прекарал повече от 200 дни в дълги плавания, покривайки разстояние от над 50 000 морски мили, с операции, включващи участие в учения за формиране на самолетоносачи, бойни патрули в Южнокитайско море и симулиране на бойни действия в далечни морета. Между средата на февруари и началото на март разрушителят проведе стрелби в международни води в Тасманово море близо до Австралия, което се смяташе за безпрецедентна демонстрация на сила в океанска територия. Корабът беше седмият от осем кораба от клас Тип 055, въведени в експлоатация, и официално се присъедини към ВМС през ноември 2022 г., по-малко от три години след пускането му на вода през декември 2019 г.

Очаква се разрушителите от този клас от втория кръг на производство, който се очаква да включва още два кораба, да влязат в експлоатация във ВМС през 2026 г. Въпреки че постъпването им в експлоатация е допринесло значително за укрепване на китайските противолодъчни способности, плановете на ВМС на САЩ за модернизация на собствения си подводен флот са възпрепятствани от сериозен недостиг на производствен капацитет. Очаква се американският подводен флот да остане далеч под планирания брой, като корабостроителниците на страната могат да строят само 1,2 ударни подводници годишно, докато ВМС оптимално биха закупували корабите почти два пъти по-бързо - 2,33 годишно. Очаква се този сериозен недостиг да продължи да намалява натиска върху китайската отбрана.