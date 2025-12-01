Костадинов: "Възраждане" започва свои протести, разграничаваме се от тези на ПП-ДБ

"Възраждане" не подкрепя планирания за тази вечер, 1 декември, протест в центъра на София, организиран основно от симпатизанти на ПП-ДБ.

Това заяви в обръщение до своите избиратели лидерът на формацията Костадин Костадинов.

Той отбеляза, че планираното за 18:00 ч. днес шествие при т.нар. триъгълник на властта е безсмислено, тъй като от Промяната и персонално Асен Василев не искат оставката на правителството, а са се фокусирали единствено в бюджета.

"Възраждане" настоява за оставка на правителството, а не само дребно заяждане за лошия бюджет. Затова от четвъртък, 4 декември, нашата партия стартира свои протести", уточни Костадинов.

Той посочи още, че иска България не на Борисов, не на Пеевски, нито на Асен Василев. "България е на българския народ", казва още той в клипа си.