Кризата с боклука в София: Надежда Бобчева обясни ситуацията в Зона 3 и 6

В Зона 3 продължаваме да изпълняваме дейността със собствен капацитет. Това е възложено на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Това, което се стремим да направим, така че да има непрекъсваемост и се стремим да гарантираме вече минимален брой специализирана техника, която да използваме за тази цел. Минималният брой техника – камиони, които ще има всеки ден в „Подуяне“ и в „Слатина“, би бил три големи камиона и по два малки във всеки един район в работните дни. Това заяви на брифинг заместник-кметът по екология на Столична община (СО) Надежда Бобчева във връзка със сметосъбирането в Зона 3 („Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“) и Зона 6 („Красно село“, „Красна поляна“ и „Люлин“).

„Работим върху това да доставим допълнителна техника. Знаете, че два от районите – „Триадица“ и „Лозенец“, също така закупиха собствени камиони, които предстои да бъдат регистрирани, пратени в сервиза, за да бъдат обслужени и да можем да ги използваме на терен, т.е. стремим се да разширим дейността и да започнем регулярно да изпълняваме тази дейност“, каза Бобчева.

По отношение на Зона 6, зам.-кметът по екология отбеляза, че от 1 януари влезе в сила новия договор със „Софекострой“ и „Зона 6 вече се изпълнява в пълнота“. „Вече е възложено цялостното поддържане на абсолютно всички дейности, които са включени в договорите по техническите спецификации, които СО изработва“, добави Бобчева и обясни, че работят върху това да повишат капацитета на „Софекострой“ и бавно и поетапно да може да започне да изпълнява абсолютно всички дейности в цялост.

