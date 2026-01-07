Мерц: Някои сектори от германската икономика са в критично състояние

Германският канцлер Фридрих Мерц определи „определени сектори“ от икономиката на страната като намиращи се в „много критично“ състояние и заяви, че възстановяването на икономическия растеж ще бъде основен приоритет на правителството му тази година, пише Bloomberg.

Въпреки че Мерц не посочи конкретно кои сектори има предвид в писмото си до депутатите от управляващата коалиция, ключовият автомобилен сектор в Германия изпитва сериозни затруднения заради рязък спад на продажбите в Китай, а проблемите му се отразяват и на останалата част от икономиката.

„През 2026 г. ще трябва да се съсредоточим върху вземането на правилни политически и правни решения, за да подобрим фундаментално бизнес средата“, написа Мерц в писмото, с което Bloomberg се запозна.

Той призна, че правителството на консервативния му блок и социалдемократите не е направило достатъчно през първите осем месеца от мандата си, за да подобри конкурентоспособността на Германия.

Икономиката под натиск въпреки реформите

Най-голямата икономика в Европа продължава да се представя слабо, въпреки редицата реформи, предприети от коалицията на Мерц, включително създаването на мащабен инфраструктурен фонд, финансиран с дълг, на стойност стотици милиарди евро, както и значително увеличение на военните разходи.

Икономическите съветници на Мерц наскоро понижиха прогнозата си за растеж за тази година до под 1%, а Международният валутен фонд (МВФ) предупреди, че Германия трябва да предприеме „смели“ реформи, ако иска да просперира.

Коалиционни разногласия

Консервативният блок на Мерц, воден от Християндемократическия съюз (CDU), настоява за по-широка пенсионна реформа, данъчни облекчения за компаниите и съкращения в социалните разходи - мерки, срещу които Социалдемократическата партия (SPD), по-малката партия в управляващата коалиция, се противопоставя в голяма степен.

В отговор на писмото на Мерц, председателят на парламентарната група на SPD, Матиас Мирш, подчерта важността за лявоцентристката партия на „спазването на колективните трудови договори, стабилните заплати и ефективните социални реформи“.

„Тези, които искат икономически растеж, трябва да защитават работните места, да насърчават иновациите и инвестициите и да укрепват социалната сигурност“, цитира Мирш медийната група RND. „Парламентарната група на SPD ще определи ясни приоритети за това в парламента, като започне с нашето оттегляне тази седмица“, добави той.

Политически сътресения

Писмото на Мерц е част от по-голяма инициатива за възобновяване на правителството му след година, белязана от грешки. В понеделник той освободи един от най-близките си съветници, началника на кабинета си Якоб Шрот, и обяви планове да го замени с Филип Биркенмайер, партийния мениджър на CDU, който има тесни връзки с бизнес средите.

Канцлерът и ръководството на CDU ще проведат двудневна среща в Майнц в петък, за да обсъдят планираните социални реформи, които вероятно ще предизвикат нови напрежения с SPD.

С оглед на петте регионални избори, насрочени за тази година в Германия, се очаква крайната десница Алтернатива за Германия (AfD) да продължи да печели позиции и е на път да спечели изборите в два бивши комунистически източни региона през септември.

След като понесе най-лошия си резултат в следвоенната история на Германия на изборите миналата година, SPD се бори да си възвърне загубените позиции.

Партията претърпя нов удар във вторник в Бранденбург, федералната провинция, която обгражда столицата Берлин, след като коалицията ѝ с крайнолявата партия BSW се разпадна. Премиерът от SPD Дитмар Войдке каза пред репортери, че засега ще продължи да управлява в правителство на малцинството, докато търси начин да възстанови парламентарно мнозинство.

BSW - основана от бившия политик от Левицата Сара Вагенкнехт - не успя да влезе в долната камара на парламента на миналогодишните национални избори и подкрепата за нея се ерозира на фона на интензивни вътрешни борби.