„Кулите на Бойко“ горят в Черно море, невъзможно е да бъдат потушени

Сондажните платформи, наричани „Кули на Бойко“, които руските войски използват за наблюдение на корабоплаването в Черно море, продължават да горят и да замърсяват околната среда, съобщава УНИАН, като цитира Иван Русев, доктор на биологичните науки и служител на Националния природен парк „Тузловски лимани“.

Сиянието от пожарите е видимо дори от природния резерват, разположен в южната част на Одеска област.

„Вследствие на войната, така наречените газови кули Бойко горят вече четири години“, отбелязва ученият.

Той припомни, че през 2022 г. руските войски инсталираха системи за електронно разузнаване и противодействие и хеликоптерни площадки на всяка от четирите кули. Те включваха радари тип „Нева“ и сонарни системи, които позволиха на руснаците да контролират територията в северозападната част на Черно море между Крим и Одеса.

„Вече повече от 3,5 години стълбът дим от постоянно горящите въглеводороди се разпространява над обширни части от Европа. Замърсяването на атмосферата е огромно и в момента няма реална възможност да се потуши този мощен източник на замърсяване“, подчерта Русев.