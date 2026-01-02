Най-новата тактика на Тръмп срещу Мадуро: Разкриване на удар на ЦРУ пред света

Необичайното решение на президента Доналд Тръмп да разкрие таен удар на САЩ срещу това, което той определи като обект за трафик на наркотици във Венецуела, отбеляза нова ескалация в кампанията му за натиск срещу режима на Николас Мадуро, повдигайки нови въпроси за това докъде е готов да стигне Тръмп, пише Bloomberg.

Тръмп, който многократно заплашваше да разшири кампанията си от въздушни удари по наркокораби в морето до венецуелска територия, даде малко подробности за операцията, която не беше обявена от Пентагона. CNN и New York Times заявиха, че атаката е била извършена от дрон на Централното разузнавателно управление и не е причинила жертви. ЦРУ отказа коментар.

Атаката вероятно ще активизира вече разгорещените дискусии в Конгреса относно стратегията на САЩ спрямо Венецуела и дебата за това докъде може да стигне Тръмп, без да търси законодателно разрешение. Макар че това би представлявало първия известен удар на САЩ на венецуелска земя, използването на разузнавателната агенция и атаката срещу предполагаем обект на картела Трен де Арагуа, а не срещу официална правителствена инсталация, усложняват картината.

Акт на война?

„Тръмп напредва бавно“, каза Евън Елис, специалист по Латинска Америка във Военния колеж на армията. „Ако това наистина е била тайна операция на ЦРУ, това е нещо ново и отвъд правеното преди. Но това не е преход към нова фаза на сухопътни атаки.“

Морските удари на Тръмп, заедно с изземването на танкери в морето, използвани за превоз на венецуелски петрол, вече предизвикаха скептицизъм в Конгреса относно тяхната законност, дори докато президентът натрупва сили в региона. Във вторник Министерството на финансите заяви, че налага санкции на компании, базирани във Венецуела, за връзки с дронове, доставяни от Иран. Засега Мадуро не показва никакви признаци, че се поддава на исканията на Тръмп да напусне.

„Това е акт на война“, написа сенатор Ед Марки, демократ от Масачузетс, във вторник в X за последната атака. „Тръмп ни постави на пътя към незаконна война с Венецуела.“

Тръмп от седмици предупреждава, че е готов да разшири военната кампания, като нанесе удари по цели на сушата.

„Имаше голяма експлозия в района на дока, където товарят лодките с наркотици“, каза Тръмп пред репортери в понеделник, потвърждавайки коментари, направени за първи път в интервю миналата седмица.

„Обикновено нещо, което би се провеждало като тайна операция, не би било публична информация, а би било класифицирано и би останало сред най-чувствителните видове разузнавателни дейности“, каза Кари Кордеро, старши сътрудник в Центъра за нова американска сигурност.

Тръмп многократно отказа да каже изрично дали се стреми да свали венецуелския лидер. Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви пред Fox News миналата седмица, че Мадуро „трябва да си тръгне“. Държавният секретар Марко Рубио нарече поведението на венецуелския лидер „недопустимо“, но заяви, че САЩ са фокусирани върху спирането на трафика на наркотици и сътрудничеството на Венецуела с Иран.

„Все още имаме повече въпроси, отколкото отговори относно тази операция“, каза Джеф Рамзи, изследовател за Венецуела и старши сътрудник в Атлантическия съвет. „Мадуро е малко вероятно да бъде сплашен от тайните действия на САЩ във Венецуела, ако те продължат да бъдат използвани за преследване на сравнително ниско ниво на схеми за трафик на наркотици.“

Мадуро не дава признаци, че е сплашен

В близо двучасово обръщение към венецуелците в понеделник вечерта Мадуро не спомена последната атака. През последните месеци той едва спомена десетките удари с лодки край бреговете на Венецуела, при които загинаха повече от 100 души.

В последните си изяви Мадуро подчерта солидарността и лоялността на военните. Залогът е, че той може да преживее всякакви удари върху общественото възприятие, нанесени от САЩ - дори нахлуване на венецуелска земя - стига да има подкрепата на своите генерали. Междувременно Мадуро избягва ескалация и продължава да призовава за мирни преговори.

„Той се контролира, защото знае, че е в изключително компрометирана ситуация“, каза Кармен Беатрис Фернандес, директор на базираната в Испания политическа консултантска компания DataStrategia. „Това е страх, съчетан със стратегически отговор, защото той все още се придържа към възможността за преговори.“

В понеделник Тръмп заяви, че е разговарял с Мадуро „съвсем наскоро“, но отхвърли разговора като непродуктивен.

„Нищо особено не се получава от това“, каза той за разговорите им.

Тайна операция на ЦРУ - за разлика от военна мисия - срещу сухопътни цели предлага предимство по отношение на правното основание за американската администрация, според Марк Кансиан, старши съветник в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

„Атака от американски военни сили на практика би била акт на война“, каза той, изисквайки разрешение от Конгреса. „Ето защо мисля, че са използвали ЦРУ, въпреки че тук няма голяма разлика в смисъл, че ЦРУ управлява дронове Reaper, а и военните управляват дронове Reaper.“

Пентагонът изпрати искане за потвърждение на удара по товарния док до Белия дом, който не отговори. През октомври Тръмп потвърди, че е упълномощил ЦРУ да предприеме тайни действия във Венецуела.

„Това е по-лесно от американските военни въздушни и ракетни удари или по-малко рисковано“, каза Кансиан. „Ето защо предполагам, че ще продължат.“