Постоянен арест за трима обвиняеми за куишинг измами

Трима обвинени в участие в престъпен сговор за измами с QR-кодове ще чакат процес зад решетките. Това постанови Варненският апелативен съд, който потвърди задържането под стража на 38-годишния Неделчо К., 53-годишния Христо И. и 62-годишния Андон Д.

От януари миналата година те извършвали непознатите досега у нас т.нар. куишинг измами - комбинация от QR код и фишинг.

На паркинги в различни европейски градове били разлепвани стикери с подвеждаща информация, че чрез сканиране на QR-код може да се заплати паркиране. Жертвите били пренасочвани към фалшив виртуален ПОС терминал, където въвеждали данни от банковите си карти. Така измамниците получавали достъп до онлайн банкирането на нищо неподозиращите потърпевши и точили суми от сметките им. Същевременно съставяли и фалшиви официални документи.

Тримата бяха задържани на 19 декември 2025 г. Защитата им обжалва мерките за неотклонение с мотива, че няма категорични данни да са извършили престъпление или опасност да се укрият и да престъпят закона.

Показанията на свидетели, заключението на компютърната експертиза, трафичните данни, видеозаписи, СРС и писмени доказателства за парични преводи обаче подкрепят обоснованото предположение за авторство на деянието, прие съдът.

Според магистратите групата е действала конспиративно - ползвала е финансово зависими лица, виртуални приложения, размяна на дигитални пари. Въззивната инстанция взе предвид трасграничния елемент на разледването, високата обществена опасност на престъпната дейност и на обвиняемите.

В колата на единия от тях - Христо И., са били намерени 9,79 грама фентанил. Той и Андон Д. са осъждани в миналото.

И за тримата съдът прецени, че има реална опасност да извършат ново престъпление, ако мерките им бъдат променени в по-леки. Затова ги остави окончателно зад решетките.