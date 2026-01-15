Терзиев: Ще се справим с кризата с боклука (НА ЖИВО)

Проблем има само в 4-5 района на столицата, останалите 19 са добре

"Ще се справим с кризата с боклука. Имаме уверение от директора на общинското предприятие "Софекострой", че до края на месеца нещата в районите "Люлин" и "Красно село" ще потръгнат в график и отпадъците ще бъдат почистени. За "Слатина" важи същото".

Това заяви столичният кмет Васил Терзиев на брифинг по темата с боклука в София.

"Не казвам, че проблем няма. Има, но той има и своя политически оттенък. Апелирам и към гражданите също така - изхвърляйте разделно. Нужно е самосъзнание", посочи Терзиев.

Той призова темата с боклука да не се преекспонира и политизира.

"Проблем има в 4 района, в останалите 19 нещата са напълно нормални", каза още столичният кмет.