Автоизложението в Мюнхен дава начало на нов етап от китайската експанзия в Европа

Китайските производители на автомобили планират да пуснат в Европа нова серия хибридни и изцяло електрически автомобили. Те ще използват автомобилното изложение в Мюнхен следващата седмица, за да дадат старт на следващата фаза от експанзията си в региона, пише Bloomberg.

BYD Co., Xpeng Inc. и Zhejiang Leapmotor Technology Co. са сред производителите, които показват нови модели на изложението IAA Mobility 2025. Те се стремят да обогатят гамата си и да разширят постиженията си през последните години. Пробивът им в Европа се засили в момент, когато в Китай се води ценова война между производителите на електромобили, а доходоносният пазар в САЩ е практически затворен поради търговски пречки.

Последните данни на изследователската компания Dataforce показват, че през юли делът на китайските електромобили в Европа непрекъснато расте, а продажбите на хибриди достигат рекордните 9,7%.

Електрическите и хибридните автомобили придобиват все по-голямо значение, след като през следващото десетилетие Европа постепенно ще преустанови продажбите на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене. През юли китайските марки са реализирали 9,9% от продажбите на електрически превозни средства в региона, след като през юни продажбите са били още по-силни. Те заемат 5,3% от общия автомобилен пазар, като това е трети пореден месец, в който делът им надхвърля 5%, по данни на Dataforce.

Изложението в Мюнхен се провежда в момент, когато търговското напрежение с Пекин продължава след решението на Европейския съюз от миналата година да наложи мита върху вноса на електромобили от Китай. Китайските автомобилни производители продължават да се разрастват - добавят все повече хибридни модели и модели с двигатели с вътрешно горене, които не се облагат с мита, създават местни партньорства и се ангажират да прехвърлят част от производството си в региона. Това е предизвикателство за компании като Volkswagen AG и Stellantis NV, които съкращават разходите си, за да защитят маржовете си на стагниращия европейски автомобилен пазар.

Китайските играчи се справят особено добре в бързо развиващите се хибридни категории, казва Джулиан Лицингер, анализатор в Dataforce. „Изглежда, че възходът им не е приключил“, каза той. Китайските фирми добавят все повече хибридни модели и „потенциалът им за растеж остава“.

Продажбите на plug-in хибриди са се увеличили с 52% в ЕС, Обединеното кралство и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) през юли, според данни на Европейската асоциация на автомобилните производители от миналата седмица, докато регистрациите на електромобили са скочили с 34%, което е довело до най-големия ръст на пазара на нови автомобили в региона от 15 месеца насам.

BYD е сред водещите производители. Компанията редовно изпреварва Tesla Inc. в Европа и изгражда заводи в Унгария и Турция, за да избегне митата на ЕС.

След първите си доставки от Тайланд за Европа BYD ще представи в Мюнхен комбито Seal 06 DM-i Touring, което е част от стратегията на компанията за предлагане на повече plug-in хибриди в региона. Моделът, който се основава на бързия напредък в сегмента на кросоувъра Seal U на BYD, ще се конкурира с популярния Volkswagen Passat.

Xpeng планира да представи на салона в Германия обновена версия на електрическия си седан P7, която се очаква да има по-бързо зареждане и по-голям пробег, а партньорът на Stellantis Leapmotor ще представи своя B05 - електрически хечбек, който ще се конкурира с ID.3 на Volkswagen.

Митата стимулираха и сътрудничеството, след като китайските производители се ориентираха към новите правила, а европейските фирми се свързаха с китайските си конкуренти, за да бъдат в крак с новостите в области като софтуера и батерийните технологии.

Stellantis съобщава, че планира да произвежда електромобили с Leapmotor в Сарагоса, Испания, в близост до съвместен завод за батерии, който ще създаде с китайската Contemporary Amperex Technology Co. Xpeng, която си сътрудничи с Volkswagen в Китай, се конкурира с германския производител на негова територия.

Китайският контингент в Мюнхен ще включва и десетки доставчици. Това показва широкия обхват на автомобилната екосистема в страната. CATL ще покаже най-новата си технология за батерии, а производителят на сензори Hesai, както и стартъпите за автономно шофиране DeepRoute.ai и Momenta - която работи с Uber по услуга за роботизирани таксита за Европа - също ще пътуват до Германия.

Подкрепяната от Geely компания Polestar представя Polestar 5 - мощен електрически гранд турър с алуминиево шаси, което е залепено, а не заварено, за да се оптимизира производителността.

В по-бюджетния сегмент Chery Automobile Co. планира да представи своите марки Omoda и Jaecoo в Германия и ще изложи електрически и plug-in автомобили като Omoda 5 и Jaecoo 7.

Те вече се продават във Великобритания, където миналата седмица Chery пусна на пазара едноименната си марка. Компанията ще стартира с два спортни автомобила, всеки от които е с plug-in хибридна и бензинова версия.

Chery, която възстанови с испански партньор бившия завод на Nissan в Барселона и предвижда да произвежда във Великобритания, ще предложи няколко модела за тестово шофиране в центъра на Мюнхен. BYD, Xpeng, Leapmotor и Polestar планират да направят същото.