Автомобил се вряза в група деца в Берлин

Автомобил BMW се е блъснало в група хора в Берлин-Вединг в четвъртък следобед, съобщават от BILD.

Инцидентът е станал около 13:10 ч. на Зеещрасе на ъгъла с Донагестел. Според първоначалната информация, BMW-то се е сблъскало с група деца (на възраст от 7 до 8 години) при завой.

Според BILD три от 15-те деца са леко ранени. Те са откарани в близката болница Вирхов.

Според първоначалните съобщения, болногледачка е пострадала сериозно. Тя също е откарана в болница. Шофьорът на BMW-то е невредим. Снимките показват как се е облегнал на колата си и е разпитван от полицията. Предният ляв фар на колата е повреден.

Полицейски и пожарни екипи все още са на място, обезопасяват мястото на инцидента и се грижат за децата.