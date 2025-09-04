Планът на НАТО за Румъния: Базата „Михаил Когълничану“ в Констанца може да приеме двойно повече войници от обявеното

Според ексклузивната информация на Digi24, базата „Михаил Когълничану“ в Констанца се очаква да има дори повече войници, отколкото първоначално беше обявено от официални лица. Въздушната база може да приюти 20 000 войници и ще се превърне в ключов пункт за подкрепа на Украйна. Очаква се там да се съхранява военна помощ от НАТО.

Следователно базата „Михаил Когълничану“ може да се превърне в най-важната стратегическа точка на НАТО в Европа. Първо, броят на войниците от НАТО, изпратени във военновъздушната база, ще бъде по-голям от първоначално обявения. В първата фаза служители на отбраната обявиха, че базата „Михаил Когълничану“ ще приюти 10 000 войници.

Но източници съобщиха на Digi24, че освен тези войски, които ще бъдат постоянно разположени в Констанца, базата може да приюти още 10 000 войници.

Това обаче ще е временно разполагане. Тези войски биха могли да бъдат разположени за няколко месеца, ако Русия не уважи евентуален мир или ако заплаши страна от НАТО.

Друг изключително важен детайл е, че базата „Михаил Когълничану“ ще бъде и един от най-големите центрове за подкрепа на Украйна. Базата в окръг Констанца ще разполага с военна помощ за Украйна. Става въпрос за ракети, боеприпаси или бронирани машини. Оръжията ще бъдат съхранявани и прехвърляни в Украйна, когато маршрутите са безопасни.

„Михаил Когълничану“ е един от най-скъпите проекти на румънската армия. Модернизацията на базата ще струва 2,5 милиарда евро. Румъния обаче иска да получи 400 милиона евро от средствата на Европейската комисия. Ако всичко върви по план, през 2040 г. „Михаил Когълничану“ ще се превърне в най-голямата въздушна база в Европа, надминавайки тази в Рамщайн, Германия.