Автомобил на 2026 г. е електрически Mercedes

За първи път от половин век германската марка печели наградата

Първите три коли в конкурса са на ток



Автомобил на 2026 г. в Европа е електрическият модел Mercedes CLA. Дългият пробег, ефективността, иновативната технология и модерният дизайн донесоха първа победа в конкурса за германската марка от 52 години насам. За последен път Mercedes спечели наградата за кола на годината в Европа през 1974-а с модела 450 SE/SEL.

Половин век по-късно производителят от Щутгарт триумфира в конкурса повече от безапелационно, като изпревари със 100 точки най-сериозния си конкурент. Mercedes CLA спечели първото място с актив от 320 точки, а на второ място остана Skoda Elroq с 220 точки. Третата позиция е за Kia EV4 с актив от 208 точки.

Автомобилите, които се класираха на първите три места, са изцяло електрически. След тях се наредиха останалите финалисти, които имат задвижване с вътрешно горене. Това са Citroen C5 Aircross, FIAT Grande Panda, Dacia Bigster и електрическият модел Renault 4.

Mercedes 450 SE/SEL е последният модел на Mercedes, който бе ставал автомобил на годината в Европа - през 1974-а.

Победителят в конкурса Mercedes CLA впечатлява с модерната си архитектура, която позволява както електрически, така и хибридни задвижващи системи, предлагайки по този начин висока степен на гъвкавост. Динамичният му дизайн на купе съчетава впечатляващ стилистичен език с оптимизирана аеродинамика и модерно премиум усещане. Електрическите варианти с 800-волтова технология предлагат дълъг пробег до 792 км и кратко време за зареждане.

Представители на Mercedes и организатори на конкурса наградиха модела CLA като автомобил на 2026 г. в Европа.

Изборът за автомобил на 2026 г. подчертава стратегическото значение на CLA за Mercedes. Моделът чертае бъдещето на марката във все по-електрифицирана и конкурентна пазарна среда, като демонстрира как иновативните технологии, емоционалният дизайн и комфортът могат да бъдат комбинирани на най-високо ниво.