Volkswagen и Tuguan са №1 в Швейцария

Звучи невероятно, но е факт. Докато през изминалата 2025 г. в България продажбите на нови леки коли достигнаха рекордно ниво от 49 389 броя, в Швейцария продажбите падат до най-ниското си ниво от 25 години насам - 233 737 броя.

Макар общият брой на закупените нови автомобили в Швейцария да е почти пет пъти по-голям отколкото у нас, в алпийската страна говорят за “историческо дъно” и “катастрофален срив” на пазара. Като основна причина се сочи погрешната климатична политика с прекомерно регулиране на въглеродните емисии, която оказва силно влияние върху предлаганите модели и тяхната цена.

Най-купуваната марка нови автомобили в Швейцария продължава да бъде Volkswagen, следват Skoda, BMW, Mercedes и Audi. Най-продаваният модел е Volkswagen Tiguan пред Tesla Model Y, Mercedes GLC, Volkswagen Golf и кросоувърите на Skoda - Kodiaq, Karoq и Elroq.

Заради регулациите на въглеродните емисии в Швейцария вносителите са изправени пред големи глоби, ако продават повече бензинови, а не Plug-in хибридни и електрически коли, а точно това се случва в момента.