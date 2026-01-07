7,8 киловатчаса  на 100 км пробег

Електрическият демонстрационен автомобил Filante на Renault направи рекорден пробег, при който изразходва едва 7,8 киловатчаса енергия на 100 километра. За сравнение - при най-ефективните серийни коли най-ниските стойности са около 12 киловатчаса.

Шофирането е било със средна скорост малко над 100 км/ч, при което са изминати 1008 км за по-малко от 10 часа на тестова писта в Мароко. Седем минути са били необходими, за да се сменят пилотите. След финала батерията е имала останал заряд до ниво от 11% от капацитета си, което означава, че е било възможно да се изминат още около 120 км.

Изключително ниският разход на енергия е възможен благодарение на отличната аеродинамика и ефективната система за задвижване. Моделът представлява едноместен болид с дължина 5,12 м и височина само 1,19 м, а теглото е едва 1000 кг, от които 600 кг се дължат на батерията с капацитет 87 киловатчаса. Системите в автомобила са проектирани с по-малко механични части с цел за олекотяване. Гумите са с ниско съпротивление при търкаляне.