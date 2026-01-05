Сивите коли са най-търсени

Неутралните цветове се продават най-лесно

Увеличава се интересът към зелените автомобили

Дамите обичат да съчетават цвета на колата например с този на косата или на дрехи и аксесоари.

За мнозина купувачи, повечето от които са дами, цветът е най-важният фактор при избора на автомобил.

Най-търсените коли на пазара са сиви и неслучайно много производители представят новите си модели в този цвят.



Цветът е един от решаващите фактори при покупка на автомобил, като за мнозина собственици той е по-важен от двигателя, оборудването и дори модела. Въпреки че производителите предлагат различни и много ефектни цветове, най-търсени на пазара са “неутралните” - сиво, черно и бяло. Напоследък се забелязва повишен интерес към зеленото, което в дълъг период почти не се купуваше и някои марки дори го извадиха от своята гама.

Най-много нови и употребявани автомобили в Европа се продават в Германия, където се води и прецизна статистика по отношение на това какъв цвят са колите. През изминалата 2025 година около 75% от превозните средства, които са сменили своите собственици, са били боядисани в сиво, черно или бяло (в тази последователност). Високият дял на сиви, черни и бели коли се обяснява с факта, че тези цветове са най-търсени и осигуряват най-добра възможност за последваща продажба. Например - много по-лесно е да се продаде един тъмносив автомобил отколкото ярко жълт.

През 2025 г. се забелязва малко повишен интерес към черното, и лек отлив от сивото и бялото. При останалите цветове най-осезаем ръст (почти 27% в сравнение с 2024 г.) има в търговията на зелени коли. Но като общ брой най-много продадени автомобили, които не са сиви, черни или бели, има в син цвят. При синьото обаче има намалено търсене, също както и при червеното. Интересно е сравнението с 1992 г., когато всеки четвърти продаден автомобил е бил червен, а днес червени са едва четири на 100 продадени коли.

Пазар показва също, че се увеличават купувачите, които избират екстравагантни цветове като лилаво и виолетово, но като цяло и техният брой е много малък - под 1% от всички продадени коли.