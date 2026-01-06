V8 двигател в най-малкия модел на Jeep

Най-малкият модел на Jeep, който доскоро се предлагаше на американския пазар, е Renegade, оборудван с 4-цилиндров бензинов двигател. В цялата гама най-мощният вариант беше Plug-in хибрид с 240 к. с. Един от собствениците на Jeep Renegade в Щатите е трансформирал своята кола в супермощна машина с повече от 500 к. с., използвайки части от Dodge Charger, включително двигателя.

Този превърнат в уникат екземпляр е получил 5,7-литров атмосферен HEMI мотор V8, екстериорен спортен кит и интериор като на ниска спортна кола. Двигателят е същият, който се използва в славните пърформанс модели Charger и Challеnger и в пикапа RAM на Dodge. С допълнителни модификации собственикът на тунингования автомобил Renegade е успял да вдигне стандартната мощност на 5,7-литровия двигател V8 от 400 к. с. до повече от 500 к. с. Направени са и подобрения по окачването, за да може фабрично произведения за далеч по-ниска мощност модел да оползотвори огромния задвижващ ресурс от 8-цилиндровия двигател.

В Северна Америка от 2023 г. насам Jeep Renegade не се предлага като нов автомобил, но продължава да се продава в Европа, Мексико и други региони на света.