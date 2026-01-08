Новият модел Polo има бутони и големи дисплеи

С представянето на новото електрическо поколение ID Polo производителят Volkswagen предлага първи поглед към архитектурата на кокпита, която ще определя всички бъдещи модели ID. При изработването на дизайна ключова роля е изиграла обратната връзка от собственици на други автомобили от ID гамата. Резултатът е по-ясна структура и интуитивна логика на работа, както и усещане за по-високо ниво на качество благодарение на новите материали.

Кокпитът на ID Polo се отличава с хоризонтален дизайн и два големи дисплея. Непосредствено зад волана е цифровият инструментален панел с размер 26 см, показващ стандартна информация за шофирането. Инфоразвлекателният дисплей с размер 33 см е разположен в центъра на арматурното табло. Високата резолюция и опростената графика са проектирани да осигурят бързо и лесно разбиране на съдържанието.

Отдолу има ред превключватели за управление на функции като климатика и отоплението на задното стъкло. Малък контрол на силата на звука е интегриран в централната конзола. Двулъчевият волан също е хоризонтално ориентиран, с контролни панели отляво и отдясно.