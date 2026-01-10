Суперкола в комплект с мезонет

Роудстър с мотор V12 и мощност 852 к.с.

30 милиона долара за луксозен апартамент в Маями и Pagani Utopia

Марк Зукърбърг, Лионел Меси, Роуън Аткинсън – тези суперзвезди от света на бизнеса, спорта и киното имат нещо общо и това е страстта им към редките и ценни коли. Неслучайно и тримата имат в гаража си автомобил Pagani. Още много ценители мечтаят за такива коли, но поради високата цена и силно ограниченото производство е много трудно да се сдобият с тях.

Един от начините да се стане собственик на модел Pagani е като се купи мезонет с пет спални и шест бани за 30 милиона долара в нова жилищна кула на брега в Маями. По примера на други производители на скъпи коли бутиковата марка на инженера Хорацио Пагани влиза в бизнеса с недвижими имоти, като строи скъпи апартаменти в ексклузивни локации. Мезонетът в кулата Pagani Residence в Маями се продава на цена от 30 милиона долара, като в сумата е включен и автомобил от модела Utopia във версия роудстър.

Pagani Utopia се откроява с носталгичен ретро дизайн с отварящи се нагоре крилати врати.

Това е кола мечта с носталгичен ретро дизайн, задно предаване и техника от добрата стара бензинова школа. Двигателят е 6,0-литров V12 с два турбокомпресора, доставен от Mercedes-AMG. Той генерира мощност в размер на 852 к.с. и 1100 Нм въртящ момент. Роудстърът Utopia достига максимална скорост от 350 км/ч и може да бъде поръчан със 7-степенна ръчна скоростна кутия или 7-степенна автоматична с лостчета за смяна на предавките на волана. Шасито е изработено от карбон и титан за максимално олекотяване. В двуместния кокпит доминират алуминий и кожа, като всеки детайл е изработен с ръчен труд. Всички прибори са класически аналогови и няма никакви сензорни екрани.

Почти всички купувачи на Pagani Utopia са избрали 7-степенната ръчна скоростна кутия пред автоматичната.

Utopia е третият модел на Pagani, откакто Хорацио Пагани започна да произвежда автомобили с пускането на Zonda през 1999 г. и последвалото лансиране на Huayra през 2011 г. Тези автомобили са в тираж по-малък от 100 броя, като същото важи и за Utopia. Купуването на мезонет в Маями за 30 милиона долара е най-лесният начин за домогване до един екземпляр от този модел, който всъщност струва 3 млн. долара (без данъци и такси).