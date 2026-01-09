Студеният старт товари двигателя през зимата

Трябва да се потегля плавно и да се шофира на ниски обороти в началото

Не е нужно затопляне на мотора на място

Когато температурите са ниски, внимателното шофиране на автомобила е много важно до достигане на оптималната работна температура на двигателя. Студеният старт натоварва мотора, защото маслото е по-вискозно и циркулира по-бавно в системата.

Много шофьори имат навик да оставят колата да работи на празен ход, докато се затопли. Това обаче не е нито необходимо, нито препоръчително. Достатъчни са няколкото секунди след запалване, необходими за закопчаване на предпазния колан, регулиране на седалката или включване на радиото, за да циркулира маслото. Работата на автомобила на празен ход за по-дълги периоди ненужно замърсява околната среда, а в някои държави се наказва и с глоба.

В първите километри след стартиране на двигателя в студено време не се препоръчва шофиране с високи обороти.

Потеглянето трябва да е плавно. Незабавното натискане на газта до високо натоварване на двигателя причинява повишено износване. Докато моторът достигне оптималната си температура, трябва да работи само с максимум половината от номиналните си обороти. На практика това съответства на приблизително 2000 до 3000 оборота (в зависимост от модела).

Зимната течност в системата за почистване на стъклата е задължителна в студения сезон за добрата видимост.

Трансмисията е още по-чувствителна в студено време. При ръчна скоростна кутия предавките трябва да се превключват плавно и без резки смени нагоре или надолу – така се предпазват кутията и съединителя.

Оптималната работна температура зависи от конкретния автомобил. Обикновено тя се достига след 10 до 15 минути внимателно шофиране. През това време се препоръчва плавно ускорение и поддържане на ниски обороти на двигателя, за да няма резки промени в натоварването. Това не само удължава живота на автомобила, но и води до по-нисък разход на гориво.