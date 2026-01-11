Мощност от 436 конски сили и гигантски въртящ момент от почти 1500 Нм

Резервоарът побира 117 л и осигурява 1000 км пробег

RAM пуска пикап с редови 6,7-литров дизелов двигател Cummins

Повечето американци шофират бензинови коли, но не и тези, които искат автомобилът им да бъде истинско товарно животно. Именно това представлява пикапът RAM Power Wagon, оборудван с новия високопроизводителен турбодизелов двигател Cummins. За първи път моделът ще може да бъде поръчван с този мотор през втората половина на 2026 г.

Редовият шестцилиндров дизелов мотор е с работен обем от 6,7 л. Той генерира брутална мощност от 436 конски сили, но още по-впечатляващ е максималният му въртящ момент от 1458 Нм. Тези стойности доближават пикапа до класическите тежкотоварни камиони, които теглят ремаркета. Същевременно обаче RAM Power Wagon притежава в допълнение изключителна офроуд проходимост и възможност да преодолява всякакви терени, за което допринася и огромният задвижващ ресурс.

Дизеловият двигател е съчетан с осемстепенна автоматична трансмисия, която е специално проектирана да се справи с високия въртящ момент. Нова характеристика е по-дългото крайно предавателно число от 3,42:1, което позволява още по-ниски обороти на двигателя при шофиране по магистрала.

Както подобава на превозно средство, предназначено за най-тежките задачи и товари, RAM Power Wagon е оборудван с плътни мостове отпред и отзад с блокаж на диференциалите. Задният мост има подсилени задвижващи валове с диаметър 38 милиметра. Върху 20-инчовите джанти са монтирани офроуд гуми с диаметър по външния ръб 34 инча. Отстрани в долната си част каросерията е защитена с метални релси против увреждания от скали и големи камъни.

Окачването комбинира трираменен преден мост с петраменен плътен заден мост - и двата с пружини и амортисьори Bilstein. Нова опция за Power Wagon е автоматично нивелиращо въздушно окачване на задния мост, което поддържа постоянна височина на автомобила при теглене на ремарке или превоз на тежък товар. Водачът може по електронен път да “откачи” предната стабилизираща щанга, за да осигури още по-дълъг ход на окачването при движение в екстремен офроуд.

Големият 6,7-литров двигател изисква и сериозни запаси от гориво. Затова резервоарът е с увеличен обем до почти 120 л. Но тъй като дизеловият мотор е по-икономичен от бензиновите си еквиваленти V8, с един пълен резервоар пикапът може да измине до 1000 км без спиране за презареждане.

Като тип каросерия Power Wagon се предлага само с дълга кабина с четири врати и товарно легло с дължина 1,93 метра. Пътният просвет е 335 милиметра, с ъгли на проходимост 26,1 градуса отпред и 26,0 градуса отзад, а стойността на рамповия ъгъл е 20,6 градуса. За тежки офроуд условия са предназначени защитните плочи под двигателя, разпределителната кутия, резервоара за гориво и отделния резервоар за AdBlue течността за системата за последваща обработка на изгорелите газове.

Интериорът е оборудван с голям централен дисплей с размер до 14,5 инча, който може да дава специфична информация за двигателя, ремаркето и параметрите при движение в офроуд.

Тегли ремарке с товар 9 тона

В името на рекорда RAM Power Wagon с дизеловия двигател Cummins може да тегли товар с тегло до 9070 кг. Допустимият полезен товар от пътници, багаж и товар в легена е 1360 кг.

За тези, които редовно теглят тежки товари, RAM Power Wagon предлага за първи път подготовка за пето колело и теглич тип “гъша шия”, който е разположен в товарния леген над задния мост. За разлика от стандартните тегличи той е предназначен за големи и тежки ремаркета, като разпределя тежестта равномерно и спомага за по-добра маневреност и стабилност.

Пътуването с голям прикачен товар действително е по-лесно в комбинация със самонивелиращото се задно въздушно окачване, интегрираното управление на спирачките на ремаркето и електронните асистиращи системи (вкл. помощ за маневриране и следене на налягането на гумите на ремаркето).

Визуално Power Wagon категорично афишира своите способности. Огромната задвижваща тяга и повишената проходимост се подчертават от агресивния дизайн, черните емблеми Cummins на калниците и впечатляващите стикери Power Wagon на товарното отделение.