Golf е най-купуваният модел в Германия

Държавата с най-развит автомобилен пазар в Европа е Германия и затова е показателно какви са тенденциите там. Не е учудващо, че потребителите предпочитат собствените си марки Made in Germany. През изминалата 2025 г. най-купуваният нов автомобил е Golf, следван от още два модела на Volkswagen - T-Roc и Tiguan.

Сред 10-те най-търсени нови коли само две не са от немски марки, но принадлежат на концерна Volkswagen. На местата от 4-о до 10-о се нареждат Opel Corsa, BMW X1, Skoda Octavia, VW Passat, Seat Leon, BMW Серия 5 и Audi A6.

Най-предпочитаната от потребителите в Германия марка продължава да бъде Volkswagen, а от “вносните” най-търсени са Skoda и Seat, част от групата Volkswagen. Голям спад в продажбите от минус 48 процента има Tesla.

По отношение на типа задвижване най-купувани са хибридните модели (всички видове), които съставляват 39% от пазара. На второ място са изцяло бензиновите коли (27%), а на трета позиция са електромобилите (19%), следвани от дизеловите автомобили (14%), които преди няколко години доминираха над всички.