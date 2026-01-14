Дизайнът на Pajero пак е тук

Mitsubishi подготви някои много специални модели за изложението в Токио. Това е едно от най-големите събития в света за персонализирани и тунинговани автомобили. Фокусът на Mitsubishi е насочен върху различни индивидуализирани версии на минивана Delica:D5, който не се предлага в Европа.

Предварително най-голямо внимание привлече варианта DALI, който грабва окото с много ретро елементи, включително хоризонталната черна решетка и кръглите фарове. Те напомнят първото поколение на всъдехода Mitsubishi Pajero от 1982 г. Това е един от най-популярните и най-успешни серийни автомобили на японската марка, която в онези години определяше стила в младия тогава SUV сегмент.

Mitsubishi произвеждаше Pajero в продължение на четири десетилетия. Моделът излезе в четири поколения, преди да бъде спрян окончателно през 2021 г. след повече от 3,3 милиона продадени екземпляра. Японският офроудър влезе в историята като най-успешния автомобил в легендарното рали “Дакар”, в което триумфира с крайната победа в 12 издания в периода от 1985 г. до 2007 г.