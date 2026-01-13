„Бик“ със силата на 1200 коня

Моделът RB17 ще се кара само на писта

Red Bull е готов с първия си хиперавтомобил

Първият хиперавтомобил на Red Bull е завършен и очаква пазарния си старт през тази година. Окончателният дизайн на модела с обозначение RB17 бе разкрит едва сега и подейства като оръжие за “масово поразяване” върху сърцата на ценителите. Това не е изненадващо, като се има предвид, че колата се основава на експертния опит на Red Bull във “Формула 1”.

Многобройни аеродинамични елементи насочват въздушния поток по най-ефективния начин около автомобила.

Подобно на други модерни и вдъхновени от пистата хиперавтомобили, всяка повърхност в състезателния “бик” RB17 е проектирана така, че да насочва въздушния поток възможно най-ефективно. Предната част се отличава с елегантни и интегрирани LED фарове. Отстрани дълбоки канали прорязват каросерията от въглеродни влакна, отвеждайки въздуха към масивни задни охлаждащи елементи. Монтираният на покрива въздухозаборник засмуква струя и я насочва директно към централно разположения двигател.

Кокпитът е подчинен изцяло на идеята за пистово шофиране. Няма сензорни екрани или ненужни разсейващи прибори - физическите контролери доминират. Всичко е проектирано с мисъл за постигане на най-бързата обиколка.

Аеродинамичният дизайн е на инженерите на Red Bull с огромен опит във “Формула 1”.

Сърцето на RB17 е разработен от Cosworth атмосферен 4,5-литров двигател V10 двигател, който се развърта до невероятните 15 000 оборота в минута. Само този двигател произвежда около 1000 к. с. и е съчетан с електрически мотор, който добавя допълнителни 200 к. с. Така системната мощност достига до 1200 к. с. Тягата се предава към задните колела чрез шестстепенна секвенциална скоростна кутия, подпомагана от хидравлично заключващ се активен диференциал с ограничено приплъзване.

Red Bull ще произведе само 50 екземпляра от RB17, цените не са обявени официално.