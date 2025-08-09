Александър Василев на финал в София

Александър Василев се класира за финала на сингъл на турнира за мъже „K&D Cup 2025" в София с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Диана".

Полуфиналистът на "Уимбълдън" при юношите Василев победи със 7:5, 6:2 №8 в схемата Никита Мащаков (Украйна). Двубоят продължи час и 52 минути.

18-годишният българин поведе с 4:1 в първия сет, но допусна изравняване при 4:4. След това Василев спечели сета със 7:5 с пробив във последния гейм.

Във втората част Василев изостана с пробив за 1:2, но спечели следващите пет гейма за крайното 6:2. Това е четвърта поредна победа за Александър на турнира без да загуби сет.



В спор за титлата Василев ще играе срещу №4 в схемата Тома Форел (Франция). Финалната среща е утре от 10.00 часа.



По-късно днес Виктор Марков и Пламен Милушев ще играят във финала в надпреварата на двойки срещу първите поставени италианци Якопо Билардо и Николо Чаварела.