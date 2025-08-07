Американски войник е обвинен в опит да сподели данни за американски танкове с Русия

Предоставената от Лий информация за танка Abrams е можела да бъде широко полезна за руснаците

22-годишен войник от американската армия в Тексас е бил арестуван в сряда и обвинен в опит да изпрати чувствителна информация за американски бойни танкове на Русия, съобщи Министерството на правосъдието, цитирано от CNN.

Федералните прокурори твърдят, че Тейлър Адам Лий, който е член на активна служба, разположен във Форт Блис, и притежава разрешение за достъп до много висока степен на секретност, е предложил помощ на Русия и е изпратил техническа информация за танка M1A2 Abrams онлайн през юни.

Според прокурорите Лий е заявил онлайн, че „САЩ не са доволни от мен за това, че се опитвам да разкрия слабостите им“, и е казал:

„В този момент дори бих се съгласил доброволно да помагам на Руската федерация, когато съм там, по какъвто и да е начин“.

Прокурорите също така твърдят, че през юли Лий, който притежава разрешение за достъп до строго секретна/чувствителна информация (TS/SCI), се е опитал да предостави чувствителна информация за уязвимостите на танковете на лице, за което е смятал, че е служител на руското разузнаване. В края на месеца прокурорите твърдят, че Лий е доставил нещо, което изглеждало като част от хардуера на танка, в складово помещение в Ел Пасо, Тексас. След като направил това, Лий изпратил съобщение на лицето, в което се казвало: „Мисията е изпълнена“.

Предоставената от Лий информация за танка Abrams е можела да бъде широко полезна за руснаците, тъй като САЩ са предоставили версия на танка на Украйна.