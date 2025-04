Американски генерал: Без Одеса Путин няма да спре войната

Без Одеса Путин няма да спре войната. Това мнение изрази бившият командир на обединените сили на НАТО генерал Уесли Кларк.

Според западни анализатори този град може да се превърне в своеобразен символ на края на цялата военна операция.

Генерал Кларк е убеден, че Путин гледа на превземането на Одеса не просто като на тактическа победа, а като на стратегически триумф, който може да бъде представен като край на военните действия, според 112.ua.

Кларк смята, че въпреки атаките на руската армия в харковското и сумското направление, основното внимание е съсредоточено на юг.

По негова оценка се забелязва повишена активност в района на Херсон и Запорожие с цел пробив на отбраната на украинските въоръжени сили и достигане до Одеса, откъдето да се контролират пристанищата и Черно море.

Одеса, според генерала, има не само военно и логистично значение, но и играе важна роля в идеологическия план за руското ръководство.

Една успешна операция в това направление може коренно да промени стратегическата картина на цялата война.

