Арда още не мисли за домакинството с ЦСКА

В Арда още не мислят какво да правят с домакинството срещу ЦСКА, ако отстранят литовския Кауно в третия предварителен кръг от Лигата на конференциите. Наредбата позволява на тима от Кърджали да отложи двубоя с „червените“, насрочен за понеделник, ако достигне до плейоф. Казусът е сложен – ЦСКА е в кошмарно състояние и едва ли след няколко месеца и насрочване на двубоя ще е в същото. От друга страна Арда би бил изправен пред историческо влизане в групите – най-вероятно с двубои срещу Макаби (Тел Авив).

Треньорът Александър Тунчев и шефовете на клуба ще вземат решение как да процедират, след като мине реваншът с Кауно. В първия двубой Арда спечели с 1:0 на литовска земя – първа победа на отбора в евроисторията му.