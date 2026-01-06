Арестуваха член на сръбската банда „Розови пантери“ у нас

Престъпната групата е известна с нападения на бижутерии в цяла Европа

Негов авер е заловен в Хърватия

След грабеж за 580 000 евро в бижутерия в Гърция

Един от членовете на прочутата престъпна групировка “Розовите пантери”, участвал в дързък въоръжен обир на бижутерия в Халкидики, е арестуван в България. Той е заловен, след като гръцките власти идентифицирали извършителите на престъплението, при което били откраднати бижута и луксозни часовници на стойност близо 580 000 евро.

След продължило месеци разследване служители на Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция са установили самоличността на двама сръбски граждани на 48 и 46 години. Срещу тях са издадени европейски заповеди за арест, въз основа на които единият е задържан в България, а другият в Хърватия, пише гръцката медия “Прототема”.

Въоръженият обир в Халкидики бил извършен посред бял ден на 2 септември 2025 г. в бижутерия, разположена в хотелски комплекс в района на Сани. Двамата гангстери нахлули в магазина, насочили оръжие към служителите и за секунди отнели наличните ценности, след което напуснали мястото с изключителна бързина.

Действията им ясно показали, че атаката е била внимателно планирана както по отношение на изпълнението, така и на последвалото бягство, пише гръцките медии. По време на обира 48-годишният заподозрян, заедно с негов авер, е заплашил с оръжие двама служители и е отнел ценности на стойност 579 805,75 евро. Паралелно с това 46-годишният, подпомаган от неизвестна жена, е играл поддържаща роля, като се е представял за клиент и е наблюдавал обстановката около обекта.

Разследването на гръцката полиция, проведено в тясно сътрудничество с чуждестранни служби и Европол, е установило, че общо четирима членове на групировката са пребивавали на гръцка територия в периода от 20 август до 2 септември 2025 г. Те са влизали в страната по различно време, използвали са фалшиви документи за самоличност и са наемали автомобили, върху които впоследствие са поставяли крадени регистрационни номера, за да затруднят проследяването си от органите на реда.

Преди самото престъпление извършителите многократно са наблюдавали района и са планирали в детайли действията си. За придвижването си до бижутерията и за бягството са използвали както автомобили, така и електрически тротинетки.

Двамата задържани са сочени като членове на международната престъпна мрежа “Pink Panthers” (Розовите пантери, бел. ред.), действаща в рамките на транснационалните групи на балканската организирана престъпност. Групировката е известна с високата си степен на организация, адаптивност и непрекъснато усъвършенстване на методите си, като се специализира в обири на бижутерии в цяла Европа. Основна цел на нападенията са скъпи бижута и луксозни часовници от реномирани търговски обекти.

След задържането на двамата в България и Хърватия се очаква компетентните съдебни органи да се произнесат по екстрадицията на двамата заподозрени в Гърция, където ще бъдат изправени пред съда.