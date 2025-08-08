Археолози откриха уникален надпис на 1900 години в пещера на Мъртво море

Написан е с квадратна ивритска азбука

Четириредов древен арамейски надпис е открит от двама израелски учени в пещера в Юдейската пустиня в района на Ейн Геди (близо до Мъртво море). Надписът е на около 1900 години и датира от времето на въстанието на Бар Кохба срещу римляните, съобщава Israel Daily News.

Първият ред гласи: „Аба от Набурия загина“. В следващите три реда се виждат само отделни думи или букви, включително думите „на нас“, „той взе“ и „на“.

В пещерата, която вече е известна на археолозите, се намира сталактит, или структура, подобна на ледена висулка, висяща от пещерата, с надпис на древноеврейски език от периода на Първия храм.

Преди две години д-р Асаф Гайер от университета в Ариел, геологът Боаз Лангфорд и фотографът от Израелската служба за антики Шай Халеви посетиха същата пещера и откриха немислимото. Те не само идентифицираха допълнителния арамейски надпис, но и откриха четири римски меча в зашеметяващо запазено състояние.

Въпреки че в конкретната пещера не са открити свитъци, някои от фрагментите от свитъци са открити в околните райони. Надписът заема площ от около 8 на 3,5 см и се намира в долната част на сталактит.

Написан е с квадратна ивритска азбука - същата, която се използва за съвременния иврит.

Малко вероятно е да бъдат открити повече подробности за това кой е бил Аба от Набурия или как е починал, тъй като изследователите се съмняват, че могат да разшифроват повече от арамейските думи. Аба е често срещано еврейско име през първите векове от н.е., а Набурия е еврейско село в Галилея до Сафед (Цфат).

Находката вдъхновява група археолози да потърсят още находки в района.