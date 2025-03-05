Бербатов отново слага екипа на Тотнъм

Бившият български национал Димитър Бербатов отново ще играе за Тотнъм. Той беше поканен на мача на тима срещу Милан, който ще се проведе на 23 март и ще има изцяло благотворителен характер, съобщи БНТ. В двубоя ще вземат участие звезди на „шпороте“ и „росонерите“. В тима на Милан поканени са Андреа Пирло, Масимо Амброзини и др. Бербатов игра за Тотнъм в периода 2006-2008 г.

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Тотнъм: Димитър Бербатов, Роби Кийн, Беноа Асу-Екото, Себастиен Басонг, Стивън Кар, Паскал Шимбонда, Майкъл Доусън, Джърмейн Дефоу, Марк Фалко, Давид Жинола, Аурелио Гомеш, Юнес Кабул, Ледли Кинг, Аарън Ленън, Алън Нилсен, Сандро, Теди Шерингам, Теему Тайнио, Мишел Ворм.

Милан: Нелсон Дида, Сержиньо, Масимо Амброзини, Роке Жуниор, Марко Бориело, Кристиан Броки, Дарио Шимич, Марек Янкуловски, Андреа Пирло, Кафу, Валерио Фиори, Кристиан Дзакардо, Диего Фузер, Федерико Джунти, Мартин Лаурсен, Каха Каладзе.