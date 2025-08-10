Боби Михайлов наруши мълчанието: Не съжалявам за нищо

Бившият президент на БФС Борислав Михайлов наруши мълчанието, откакто не е начело на футбола у нас. Дългогодишният ръководител даде интервю за БНТ, в което призна, че е дал всичко от себе си и като вратар, и като капитан, а същото важи и за президентската му кариера.

„Може би ми липсва малко динамиката в първите месеци, когато си подадох оставката. Но аз бях много време и съм дал всичко от себе си като играч и като президент. С тези атаки срещу мен, които не бяха една и две и три, на всякакво ниво, всеки интелигентен човек знае за какво става въпрос. Естествено, че беше време да се оттегля, защото и аз имам семейство, имам здраве. Не съжалявам за това, което съм направил като вратар – капитан на отбора, и като президент“, коментира Михайлов.