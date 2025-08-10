Борислав Михайлов: Испания няма да ни бие лесно

Испания няма да победи лесно България в световната квалификация на 4 септември. Прогнозата даде бившият президент на БФС Борислав Михайлов пред БНТ.

„Идва най-добрият отбор в света, но въобще не съм сигурен, че ще ни бият лесно – каза капитанът на Четвъртите в света. - Нормално е билетите да не са сред най-евтините. Отборът ни е крив, можем да затваряме. Подкрепата на публиката е много важна. Трябва да се даде смисъл момчетата да намерят себе си. Цялата група е много силна, почти невъзможна. Дано се представим добре и да придобием самочувствие.“

Михайлов добави, че сега България е разбрала, че от президента на БФС не зависят резултатите на националния отбор. Дълги години легендарният вратар беше сочен като основен виновник и дори се стигна до улични протести. „Тогава аз бях виновен, а сега ме няма – рече Боби. - Когато клубните отбори играят добре, както се случва в момента, хората отиват на стадиона. За да се класираме на голям форум, трябва да има поколение, каквото беше нашето. Разликата във възрастта трябва да е 2-3 години, а не десет.“

Михайлов призна, че му е дошло време да се оттегли като президент. „Липсва ми малко динамиката – продължи легендарният вратар. - Дадох всичко от себе си като играч и президент. Естествено, че беше време да се оттегля. Имам семейство, имам здраве. Не съжалявам за нищо, което съм направил.“

Михайлов сега е в Управителния съвет на фондация „Национали'94“ заедно с Христо Стоичков и Красимир Балъков.