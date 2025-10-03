Бус и товарен автомобил се удариха на пътя София - Варна, има пострадали

Бус и товарен автомобил са се ударили на първокласния път София - Варна при разклона за село Лесидрен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Ловеч.

Сигнал за пътното произшествие е получен в 8:13 ч. Двете превозни средства са се сблъскали при мокра пътна настилка. Има няколко пострадали, но нараняванията им не са сериозни.

По информация на Агенция „Пътна инфраструктура” заради катастрофата движението по първокласния път София - Варна при разклона за Лесидрен се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от „Пътна полиция”.