Мъчната история на семейство Николови, убити от безразсъден шофьор

През октомври се навършват 6 години без семейство Николови - за мнозина те са просто част от черната статистика на войната по пътищата, но за техните близки - мъка, с която ще живеят до края на дните си и за която няма утеха.

Фаталната дата е 20 октомври 2019 г.

Николай (45 г.) и Лидия (35 г.) пътуват с двете си деца на главния път София-Варна.

По данни на полицията Николай се е движел правомерно и със спазено ограничение на разрешената скорост за населено място в района на с. Камбурово. В черния неделен ден семейството е пътувало към родния си град Варна.

По неустановени и до днес причини друг водач навлиза в насрещното движение и помита колата на Николай и Лидия, които пътуват с двете си деца. Ударът е толкова силен, че всички участници в катастрофата загиват преди да дойдат линейките.

На място умират Лидия, Николай, 3-годишната им дъщеря Петя, 10-годишният им син Виктор, както и човекът, който ги помита.

Вики и Петя, братче и сестриче, които останаха завинаги на 10 и 3 годинки.

"Аз съм сестрата на Лидия и леля на Виктор и Петя. Чуждата грешка ги уби, а ние - техните близки, живеем с половин сърце. Загубихме най-скъпите си хора. На 20.10.2019 г. семейството на сестра ми беше погубено. Причината за тази трагедия е челен удар по вина на другия шофьор.

Лидия беше прекрасна майка, съпруга, дъщеря, сестра и приятелка, която се грижеше всеотдайно за своето семейство. Беше военнослужеща, която с гордост носеше пагона и беше готова да защитава родината си. Но България не можа да я опази от безумната жестокост на пътя и в мирно време я погребаха с военни почести.

Николай беше скромен, трудолюбив и отговорен съпруг, баща и син. Той беше опората в семейството и правеше всичко за любимите си хора.

Виктор остана на 10! Беше едно безгрижно, весело и будно дете с много приятели! Бързо научаваше всичко и обичаше да кара колело, ролери, както и да плува, да играе тенис и футбол.

Петя беше само на 3! С чаровна усмивка, сладки къдрици и малки трапчинки. Обичаше да пее детски песнички и да играе с приятелчетата от детската градина. Семейство Николови – едно добро и честно семейство, в което всички се обичаха и което просто искаше да се прибере у дома", ридае съсипаната сестра на Лидия Галина Петрова.

Усмихнатата Петя няколко дни, преди животът ѝ да бъде приключен от поредния безразсъден шофьор. Снимки: Личен архив

Лидия на своята сватба, най-щастливият ден.

Майката на двете деца е работила във военното министерство. Лидия бе изпратена с военни почести в мирно време.

"Семейство Николови – едно добро и честно семейство, в което всички се обичаха и което просто искаше да се прибере у дома", ридае съсипаната сестра на Лидия Галина Петрова.