Български и световен джаз край морето в Езерец през август

Арт базар, творчески работилници, фотоизложби и много други

Село Езерец край Шабла отново ще се превърне в сцена на джаз магията този август. За седма поредна година живописното крайморско селце ще посрещне почитатели на джаза с богата програма. Тази година акцентът на “ДжЕзерец” пада върху латино джаза - за първи път в историята на фестивала.

На 9 август сцената в Езерец ще бъде завладяна от вихъра на кубинските ритми, представени от харизматичната певица и пианистка Ире Васкес (Куба) и българския перкусионист Калин Вельов. Двамата ще представят съвместния си проект “Los Papis”, който съчетава страстта на латино музиката с джаз импровизацията.

Сред основните участници в тазгодишното издание е и самият Калин Вельов - добре познато име на родната музикална сцена. Към програмата се присъединява и Дилян Давидков (тромпет) - основател на българската латино формация “Тумбаито”, в която участват и Михаил Йосифов, Милен Кукошаров, Мартин Ташев и самият Калин Вельов.

На сцената в Езерец ще чуем още Мартин Велев (бас, перкусии), Георги Попов (перкусии и барабани), който е специализирал афро-кубински и карибски перкусии във Франция, Куба и Испания, както и Николай Петров (контрабас), участник в множество формации и фестивали в страната - Банско, Балчик, Хасково и др. Истинската изненада на вечерта ще бъде едва 12-годишният Павел Найденов, ученик в Училището по изкуства в град Добрич.

Фестивалната програма включва и вокални изпълнители като Клаудия Чевчук, възпитаничка и преподавател в Музикалната академия в Катовице, както и нейната сестра Естера Чевчук, която работи като свободен артист с различни музиканти. Сцената ще бъде огласена и от гласа на Пламена Костова - певица с авторски албум, завършила поп и джаз пеене при Петър Салчев, и с множество клубни изяви зад гърба си. Зад пианото ще застане Павлета Проданова - музикант, педагог и артистичен директор на фестивала “ДжЕзерец”, чиято роля е ключова за организацията на събитието.

Както всяка година, към фестивалната атмосфера ще се присъедини и арт базарът, който предлага ръчно изработени изделия, изненади и красиви сувенири за всички гости.

Събитието се организира със съдействието на Община Шабла и спонсори и ще се проведе на общинската поляна в село Езерец.

На 10 август, в Зеления център в град Шабла, от 11:00 ч. ще се проведе специално събитие за най-малките - “Среща с джаза за деца”, с участието на Георги Попов. Там децата ще имат възможност да чуят, видят и научат повече за музиката и ритмите на джаза.

По-късно през август село Езерец ще бъде център на джаз културата и креативността, благодарение на фестивала “Джаз пътеки”, който обещава да обедини музика, изкуство и общности в едно незабравимо лятно събитие. Фестивалът ще предложи разнообразна програма от концерти, творчески ателиета, работилници, фотоизложба, прожекции, арт инсталации, пърформанси и интерактивни срещи, които ще се проведат в периода от 15 до 18 август. Фестивалът се осъществява в рамките на проект, финансиран с подкрепата на Европейския съюз - “Следващо поколение ЕС”.

Събитията ще се състоят в читалище “Отец Паисий” в с. Езерец, като централно място в програмата заема майсторският клас на проф. Антони Дончев, един от най-изтъкнатите български джаз музиканти и педагози.