Вандал изпотроши с брадва офиса на ГЕРБ в Добрич (СНИМКИ)

43-годишен мъж изпотроши с брадва витрините на офиса на политическа партия ГЕРБ-СДС в Добрич, съобщи местният информационен портал "Про Нюз Добрич".

Вандалът е задържан от органите на реда, но неговата самоличност на този етап не е установена.

Инцидентът е станал на 26 август около 18:30 ч.

По време на чупенето на стъклата вътре в помещението не е имало никого, уточниха от местната структура на формацията.

Полицаите открили брадвата на хулигана захвърлена на пейка в близост до обекта.