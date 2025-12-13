Везните се радват на удоволствия, Рибите са пред срив

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот. Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg

ОВЕН

Осигурете си време за тишина и възстановяване на вътрешния баланс - това ще намали стреса и ще проясни мислите ви. Уикендът ви носи напрежение и са възможни конфликти, тъй като хората около вас може да се противопоставят на идеите ви. Не влизайте в спорове - аспектите на звездите не подкрепят конфронтация през тези дни. Отдайте се на почивка, уединение и забавления, които ви връщат вътрешния баланс. Разходка сред природата или лека физическа активност ще ви се отразят добре. Избягвайте важни разговори и решения, защото сте пренатоварени.

ТЕЛЕЦ

Забавлявайте се - приятните емоции ще ви донесат креативни идеи. Енергията тези дни ви прави творчески настроени и ви сте позитивни към нови възможности. Могат да се появят интересни предложения за забавления и срещи с приятели. Благоприятно време е за размисли и разходки. Това ще ви помогне да реализирате важна идея за бъдеща инвестиция или да направите изгодна покупка. Настроението ви е приповдигнато, общуването - приятно. Уикендът е благоприятен за спа и за малки подаръци за себе си или близките ви хора.

БЛИЗНАЦИ

Почивните дни протичат хармонично - умът ви работи спокойно, а вътрешната ви енергия е балансирана. Въпреки това не е подходящ момент за важни решения, покупки или финансови стъпки. Старайте се да си осигурите повече приятни емоции и все съсредоточете над вътрешния си баланс. Подходящ момент е да прекарате време с приятни хора и да се разтоварите от трудната работна седмица. Забавете темпото - почивката днес ще ви е нужна и ще ви даде сила за следващите дни.

РАК

Вътрешното ви напрежение е сигнал да пренаредете това, което не работи за вас. Енергията ви е напрегната през почивните дни и може да се сблъскате с непредвидени ситуации. Те имат за цел да ви покажат къде е нужна промяна и какво да започнете на ново. Въпреки нестабилността си, сте творчески настроени и ще откриете нов подход към задачите си. Дайте си почивка - изключете телефона, отделете се от шумните ангажименти и позволете на съзнанието си да се успокои.

ЛЪВ

Сменете обстановката за кратко - разходка, любимо място или просто глътка свеж въздух. Всяка малка промяна ще помогне на тялото ви да се отпусне, а умът ви да се “рестартира” и да се освободи от натрупаното напрежение. Подходящ момент е за покупки, приятни занимания, творчески идеи и забавления. Любовният ви живот е съпътстван от топлина и удовлетворение, а отношенията ви с партньора вървят гладко. Насладете се на общуването днес - то ще ви донесе допълнителна мотивация и радост. Може да получите изненадваща новина.

ДЕВА

Отделете се от шумното ежедневие и изберете занимание, което ви успокоява - така ще възстановите вътрешния си ритъм и баланс. Той е налице, но е възможна моментна нерешителност. Почивните дни не са подходящи за важни сделки и покупки. По-добре е да се съсредоточите върху вътрешния си мир, подреждане на ежедневието и възстановяване на енергията си. Избягвайте спорове - те могат да ви изтощят. Дайте си време - не бързайте с решенията и оставете нещата да се подредят от самосебе си.

ВЕЗНИ

През почивните дни мислите и чувствата ви са в пълен синхрон. Позволете си да се насладите на уикенда - приемете с благодарност всичко хубаво, което ви се случва. Времето с любимите хора е изпълнено с хармония и приятни емоции. Възможни са подаръци, изненади или предложение за пътуване. Подходящо време е за разходки сред природата, както за всякаква физическа активност. Енергията работи във ваша полза и късметът ви подкрепя. Всичко се случва по най-добрия начин и ви носи удоволствие и наслада.

СКОРПИОН

Почивните дни ви носят приятни изненади и наслада. Имате желание да организирате домакинството си и да отметнете важни задачи, които ще ви освободят време за почивка. Вечерните часове са идеални за забавления, срещи или романтична вечеря с любим човек. Активности като разходка или спорт също са препоръчителни. Отделете време за себе си, за да засилите положителната си енергия. Позволете си почивка - няколко минути, прекарани в тишина или любимо занимание ще ви подействат терапевтично.

СТРЕЛЕЦ

През почивните дни свършете това, което сте отлагали. Лесно подреждате домашните задачи и създавате приятна атмосфера около себе си. Подходящ период е за покупки, уговаряне на финансови въпроси или избор на подаръци за близките. Имате енергия за спорт и развлечения, а настроението ви е позитивно. Осигурете си тишина и спокойствие - когато умът ви се успокои, ще вземете правилните решения.

КОЗИРОГ

Почивните дни ви носят напрежение и усещате за дисбаланс между мисли и емоции. Някои ваши действия не дават резултат и това да ви изнервя. Ситуации, които възникват около вас, ви насочат към промяна. Подходящо време е за дребни покупки. Осигурете си почивка - масаж, спа или просто тиха разходка. Позволете на тялото и ума ви да се отпуснат, защото в моментите на пълно спокойствие се възстановявате най-бързо и си връща усещането за вътрешен баланс.

ВОДОЛЕЙ

През почивните дни сте в стихията си - мислите и чувствата ви протичат бързо и ясно. Успявате да реализирате всичко, което си поставите за цел. Дните са подходящи за покупки, инвестиции, планиране и приятни изненади. Общуването с приятели и близки ви зарежда позитивно, а кратко пътуване или разходка ще ви подействат освежаващо. Отделете си време за себе ск - отложете задачите, които могат да чакат и се отдайте на истинска почивка. Така ще възстановите не само тялото, но и ума си.

РИБИ

Оттеглете се за кратко от светската суматоха - тялото и умът ви имат нужда от почивка. Почивните дни ви предоставят творчески възможности. Чувствате се натоварени и е важно да вършите нещата насила. Уединението ви въздейства лечебно - масаж или разходка сред природата ще възстановят вътрешния ви баланс. Избягвайте задачи, които изискват от вас концентрация. Забавете темпото и си осигурете уединение. Топъл душ, тиха музика или ароматен чай ще ви осигурят спокойствие.