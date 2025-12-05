Късмет за Везните, трудности очакват Стрелците

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Атмосферата на днешния ден ви зарежда с бърз ум и желание да променяте всичко, което ви се струва забавено. Ще получите ценна информация или предложение, което може да се превърне в нова възможност, ако го прецените спокойно. В работната среда се откроявате с увереност и ясни идеи, но е важно да подредите задачите, за да не сте разпилени. Контакт с колега или познат може да очертае пред вас перспектива, която ще ви послужи в близко бъдеще. В личния живот общуването е по-леко и искрено.

ТЕЛЕЦ

Гъвкави сте и това ви позволява да се адаптирате към промени, които иначе бихте пренебрегнали. Във финансов план е подходящ момент да проучите варианти, да съпоставяте и да търсите информация, без да бързате с решения. На работа може да възникнат несъответствия или различни очаквания, затова подхождайте спокойно и не приемайте чуждите реакции лично. С думите бъдете внимателни, защото хората около вас може да се влияят по-лесно от тона и думите ви.

БЛИЗНАЦИ

Tемпото около вас е забързано, което ви напряга и води до разсейване. Подредете мислите си, преди да реагирате, за да няма излишни сблъсъци и да запазите контрол над ситуацията. Във финансов план е възможно дребен пропуск или недоглеждане да ви стресне, бъдете внимателни. В професионалната среда сте активни, но е важно да преценявате думите си, защото и малко по-остър тон може да предизвика нежелана реакция. В любовта възприемате всичко чувствително и това може да доведе до излишно напрежение.

РАК

Умът ви работи по-леко и имате желание да събирате информация, която да ви внесе спокойствие и яснота. Във финансов аспект е подходящо да преговаряте, да търсите по-добри условия и да задавате точните въпроси. В професионалната среда сте адаптивни, но имате нужда от кратки паузи, за да подредите мислите си и да избегнете разсейване. Общуването върви добре, стига да не приемате прекалено лично тона на околните. В личния живот сте по-отворени за разговори и това укрепва близостта с околните.

ЛЪВ

Умеете да съчетаете динамиката с ясна организация и това ви помага да вървите уверено напред. В работата комуникацията носи ползи — добре формулирана идея може да ви спечели подкрепа или нов ангажимент. Финансово денят е полезен да събирате данни и да сравнявате варианти, преди да заявите окончателна позиция. Необвързаните могат да получат съобщение или покана за среща, която да събуди интереса им. Трудностите идват от разсейване, но с малко фокус и последователност ги преодолявате лесно.

ДЕВА

Носите напрегната, но продуктивна концентрация, която ви стимулира да действате своевременно. На работното място имате различни задачи, опитайте се да погледнете голямата картина и ще постигнете изненадващ напредък. Проучвайте внимателно финансите си без да финализирате важни ангажименти. Любовният ви живот има нужда от смегчен тон, за да се изгладят различията. Трудностите идват от преумора - кратка пауза ще върне баланса. Дайте си почивка.

ВЕЗНИ

Мисълта ви е ясна и подредена, а общуването подобрява разбирателството с околните. На работа успявате да изразите идеите си ясно, което ви помага да разрешите ситуация, която доскоро ви е тежала. Във финансов аспект е удачно да сравнявате различни възможности и да уточнявате подробности, но не се натоварвате с крайни решения. В любовния живот сте внимателни към емоциите на другия и това създава спокойна атмосфера. Самотните представители на зодията могат да получат приятно послание или покана.

СКОРПИОН

Усещате, че се движите между два различни ритъма, а това стимулира въображението ви и ви подтиква към по-смели и оригинални идеи. В работната си среда мислите бързо и намирате решения, които другите не забелязват. Финансово е удачно да преглеждате разходи и условия, без да поемате риск. В любовния живот сте по-задълбочени и търсите яснота, но е важно да не се връщате към стари подозрения. Моменти на откровен разговор ви доближават до човека до вас. Успехите идват с помощта на спокойно формулирани мисли в условията на напрегната ситуация.

СТРЕЛЕЦ

Ще усетите известно вътрешно напрежение, което ще ви накара да реагирате по-остро от обикновено. Възможно е ситуации от ежедневието да изискват повече търпение, а това да предизвиква чувство на претоварване. Общуването с околните може да стане емоционално, защото някои думи се възприемат по-сериозно, отколкото са били замислени. На работното място ще се наложи да се съобразявате с хора, които не действат в синхрон с вашето темпо. Забавете ритъма и не взимайте решения под влияние на раздразнение - така ще запазите контрол.

КОЗИРОГ

Успявате да организирате хаоса и намирате логика в ситуации, които изглеждат объркани. Моментът е подходящ за подготвяне на документи, реализиране на планове и уточняване на детайли, защото днес забелязвате това, което вчера ви е убягвало. Финансово обърнете внимание на малките детайли - те ви пестят бъдещи проблеми. В личния живот сте по-сдържани, но разбирате по-добре чувствата на партньора. Необвързаните може да попаднат на интересен разговор, който да привлече вниманието им.

ВОДОЛЕЙ

Имате усещане за лекота и вдъхновение, което ви връща към изоставени дела. В работната среда задачите се изясняват и са по-изпълними. Финансово можете да получите добри възможности или да направите малка, но полезна инвестиция. В любовния живот искреното общуване носи топлина и съживява отношенията. В социален план привличате хора, които ви зареждат с идеи и желание за промяна. Малки колебания може да ви разсеят. Следвайте вдъхновението си — то ви носи нови възможности.

РИБИ

Бъдете уравновесени, за да постигнете стабилност. Мислите ви бързо препускат и това ви създава усещане за вътрешна напрегнатост, но именно така ще стигате до нестандартни решения. На работа може да се появи задача, за която сте неподготвени и която изисква мигновена реакция - разчитайте на бързата си преценка. Във финансов план моментът не е благоприятен за покупки и инвестиции. В любовта емоциите ви са променливи и може да реагирате остро в даден момент. Подхождайте по-спокойно.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg