Хороскопът на Алена: Водолеите да спазват почтеността, Рибите да не се доверяват на непознати

Продължаваме да публикуваме хороскопите на Алена за следващите дни, които тя според досегашната ни практика ни бе предоставила предварително.

ОВЕН

Денят ви дарява невероятни възможности за нова работа, за делови срещи, за инвестиции, обещаващи ви бърза печалба, а също и романтична среща. Възползвайте се от всяка една от тях, желание имате, ще намерите време. Въздържайте се от делови пътувания, заради които може да изостанете със служебните си задължения и да търпите критика. Склонни сте да си създадете проблеми в личните отношения, заради невъзможност да приемете мнението на вашите близки за новогодишните празници след месец.

ТЕЛЕЦ

Ще се натоварите с привидно непосилна работа, но още до края на деня ще сте я завършили за ваша радост и успокоени ще си дадете почивка. На мнозина ваднага ще платят, а приходите будят завистта на познати и приятели. Тези от вас, които са подготвили за подпис договори за сътрудничество, да ги прочетат още веднъж, преди да ги подпишат в първия ден на новата седмица. Днес, за разлика от професионалните ви успехи, в личния живот е добре да се погрижите за хармонията и да не допускате разправии.

БЛИЗНАЦИ

Емоцията може да се превърне в причина за сериозни пропуски на работното място. Ако я овладеете успехът е с вас, но това зависи само от вашето добро желание. Не сядайте зад волана и избягвайте обсъждане на сериозни професионални проблеми. Ще сте доволни от деня, ако сте търпеливи и отговорни към действията си. Анализирайте внимателно всичко, което се случва в роднинското обкръжение, за да не навреди на личните ви отношения, ако сте влюбени и готови да създадете семейство.

РАК

Отдайте се на рутинните си задължения и не допускайте провал заради импулсивни начинания от ваша страна. Не проявявайте щедрост към познати и приятели. Трудностите и притеснения ще попречат на намерението ви да се справите до обед със задачите си на работното място. Не ви съветвам да спорите с брачната си половинка за битовизми, с които е редно да се справите сами. Не сте готови за сексуални наслади защото искате интимната ви половинка да се почувства виновна, но грешите и си вредите на отношенията.

ЛЪВ

Проведете важните си делови разговори, само ако сте напълно уверени в правотата си и във възможността да се справите с възложените ви служебни задачи. Постарайте се да разрешите възникващите проблеми, като проявите лоялност към вашите колеги или подчинени. Очертава се възможността за краткотрайно увлечение, което ще ви донесе взаимно удовлетворение. В личния си живот сте в състояние да си създадете проблеми, заради прояви на безпричинна ревност.

ДЕВА

Овладейте прибързаността си и успехът ще ви споходи отново. Не си струва да го пропилявате заради желанието да надскочите себе си или да се докажете пред хора, от които не зависите. В никакъв случай не жертвайте кариерата си заради натиск отстрани. Не спорете заядливо, ако при разговор се сблъскате с некомпетентност. Заядливият тон в дома ви би бил причината отново да се чувствате неразбрани. Разрешете създадените семейни проблеми. Не допускайте нови разправии да вгорчат живота ви.

ВЕЗНИ

Рутинната работа от една страна ви действа на нервите и ви се иска да захвърлите всичко започнато, но от друга страна е начин да се справите с всичките си изостанали задачи. На работното място положете усилия, за да завършите задачите си. Деловите разговори и срещи ще бъдат успешни, въпреки напрежението. Вечерта бъдете с близките си и с любимите си хора. Създайте романтична обстановка. Сексуалните удоволствия със сигурност ще ви разтоварят от напрежението и ще заличат умората.

СКОРПИОН

Ако се занимавате с частен бизнес денят е добър, за да внесете ред в счетоводството на вашата фирма и да сте готови да посрещнете първият месец от 2026 година и еврото. Очаквайте приходи, които идват навреме, за да планирате инвестиции преди края на месеца. Деловите срещи са успешни. Не се отказвайте, а ги проведете със самочувствието, че знаете какво искате. Ваши приятели, които сте превърнали неусетно във врагове, се опитват да вредят на личните ви отношения. Късметът не е с вас.

СТРЕЛЕЦ

Планираните пътувания ви носят полза, ако има кой да ви замести на работното място и да ви отмени при неотложни делови срещи, които се налага да провеждате. Успехът ви е сигурен. Отлагането на срещите, ако решите да пътувате на свой ред води от една страна до полза за вас, а от друга - до обтягане на професионалните отношения. Чувствате се свободни да прекарате вечерта както ви харесва, но ако сте семейни сте зависими и от близките си. Не допускайте отдалечаването им.

КОЗИРОГ

Планираните промени са причина за трудности, но въпреки тях бързо и успешно се справяте със задачите си. Не рискувайте. Откажете се от необмислените начинания. Не се поддавайте на ласкатели, които целят да ви провокират да критикувате вашите началници и да ви създадат проблеми на работното място. В личните ви отношения има леко пропукване, но причината е двустранна. Ако сте сгрешили, променете поведението си. Новите запознанства в личен план ще прераснат в дълготрайна връзка. Ако сте семейни се пазете от изневяра.

ВОДОЛЕЙ

Устремени сте към успех на всяка цена. Бъдете внимателни, не постъпвайте непочтено с вашите колеги и близки, ако искате да имате тяхната подкрепа. Късметът не е на ваша страна, а запознанствата могат да ви бъдат полезни, но и да ви провалят, ако са свързани с деловите ви отношения. В личният ви живот е спокойно. Ако не допуснете странична намеса да се превърне в причина за сътресения, ще съхраните хармонията и разбирателството. Появата на бивши ухажьори може да е повод за проблеми..

РИБИ

Не се доверявайте на непознати хора и не се хвалете с плановете си, само защото някой ви е симпатичен. На работното място успехът е отново с вас и ви носи признание и уважение. Предпазвайте се от инцидентни запознанства с хора, които искат да се обвържат с вас в делово сътрудничество, за да не съжалявате след това. Не се колебайте да споделите чувствата си, ако искате да съхраните отношенията си с вашата интимна половинка. Ако не сте семейни и целта ви е съвместно бъдеще без чувства, няма да бъдете щастливи.