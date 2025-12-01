Успехи очакват Стрелците, Овните се радват на нови начинания

Представяме ви Виктория Николова, която от днес специално за „Труд news” ще изготвя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025г.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат „Най-висока степен“ от Съюза на астролозите „Иван Станчев“. Сертифициран треньор/коуч – ниво „Мастър практик“ по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях – кога е моментът да „натиснат газта“ и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на „Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg

ОВЕН

Заредени сте с мощна енергия и имате потенциал да реализирате целите си както в работата, така и в останалите сфери от живота. Периодът е подходящ за обмисляне на нови начинания, но е важно да сте напълно наясно какво искате – така шансът за успех е висок. Благоприятно време е за планиране и подреждане на бъдещи стъпки. В любовта ви очакват внимание, привличане и страст, но не избързвайте с действията, за да избегнете недоразумения. Позволете си повече спокойствие вечерта – така ще заредите силите си за следващите дни и ще запазите вътрешната си хармония.

ТЕЛЕЦ

Творческото ви вдъхновение днес е силно и лесно намирате решения за професионалните си цели. Усилията ви ще бъдат оценени, но подбирайте правилно думите си, защото е възможно да бъдете разбрани погрешно. Проявете внимание към любимите хора – жестовете ви ще се върнат към вас под формата на приятни емоции. Благоприятен ден е за движение и физическа активност, а спорните ситуации е по-добре да бъдат избегнати. Слушайте интуицията си – тя ще ви насочи как да запазите спокойствие и да извлечете най-доброто от деня.

БЛИЗНАЦИ

Чувствата и разумът ви са в пълен синхрон, което ви позволява да реагирате спокойно и премерено във всяка ситуация. Денят е добър за организация, анализ и планиране, но не започвайте нови проекти – няма да се развият успешно. Избягвайте покупки, финансови сделки и промени във външния си вид. В личните отношения напрежението е силно и балансът трудно се постига. Дайте си нужното време да обмислите всичко и не изисквайте от себе си мигновени решения – малко дистанция ще ви помогне да видите отстрани картината по-ясно.

РАК

Още от сутринта може да се чувствате напрегнати и объркани относно собствените си желания и емоции. Възможно е да сте импулсивни и да влизате по-лесно в конфликти. Опитайте се да овладеете реакциите си – едно поемане на въздух ще промени ситуацията. Бъдете търпеливи към себе си и се отдайте на дейности, които ви носят радост. Спорт, творчество или малък подарък за вас или близък човек ще ви помогнат да пренасочите енергията в позитивна посока. Имате нужда от повече топлина и разбиране.

ЛЪВ

Благоприятен ден е, изпълнен с много нови възможности във всички сфери. Вашата творческа енергия е силна и привличате внимание където и да отидете. Времето е подходящо за договори, преговори и планиране на мащабни цели. В любовта ви очаква романтика – малък жест или приятно преживяване ще направят вечерта ви незабравима. Поглезете се, купете си нещо ново и поставете собствените си желания на първо място. Действайте уверено като използвате този прилив на енергия, за да направите нещо важно за себе си.

ДЕВА

Предстои ви натоварен ден, изпълнен с много задачи и премеждия. Възможно е да ви дойдат идеи за подобрения на работното място, обмислете ги добре преди да ги представите на шефовете. Ще се сблъскате с трудности и забавяния - добрата организация е ключът към успеха. Пазете се от финансови рискове и покупки. Отделете си време за спокойствие, колкото и малко да е – тялото и умът ви имат нужда от кратки почивки, за да сте пълноценни. Малко по-бавният ритъм днес ще ви помогне да поддържате баланса си.

ВЕЗНИ

Има напрежение около вас и може да срещнете съпротива от околните на работното място. Не се впускайте в излишни спорове, защото само ще изчерпят енергията ви и няма да доведат до нищо добро. Със спокойствие и последователност ще успеете да постигнете желаните резултати. Благоприятно е за нови начинания и рискови решения. В любовта избягвайте важни разговори – няма да бъде постигната хармония. Пестете енергия и се фокусирайте върху задачите, които са наистина важни за вас, именно тогава ще усетите удовлетворение.

СКОРПИОН

Днес сте във вихъра си – късметът ви подкрепя и всичко се случва с лекота. Времето е подходящо за нови проекти, смели идеи и творчески прояви. Работната атмосфера е благоприятна и отношенията с колегите са хармонични. В любовта са възможни неочаквани срещи, наслада и много страст, а необвързаните може да срещнат подходящия човек за тях. Бъдете креативни и следвайте вътрешния си порив. Когато влагате любов и емоция във всичко което правите, вратите пред вас се отварят с лекота.

СТРЕЛЕЦ

Изпълнени сте с мощна енергия, оптимизъм и вътрешна хармония – чувствата и мислите ви работят в ритъм. В любовта ви очакват приятни изненади, които ще ви заредят емоционално. Денят е подходящ за финансови сделки, мащабни покупки и инвестиции. Новите начинания ще бъдат успешни, ако предварително сте ги планирали добре и не действате импулсивно. Зарадвайте любимите за вас хора, прекарайте повече време с тях – те ще ви донесат подкрепа и спокойствие, от което имате нужда.

КОЗИРОГ

Запазете спокойствие - ще има доста моменти на напрежение, които могат да ви подтикнат към неочаквани промени. В работата стресът е по-осезаем, затова не взимайте прибързани решения и си дайте повече време за почивка. Денят е подходящ за уединение, размисъл и планиране на бъдещи стъпки. Погрижете се за себе си чрез малък жест, покупка или приятна активност. Колкото по-внимателно се отнасяте към собствените си нужди, толкова по-лесно ще постигнете вътрешен баланс.

ВОДОЛЕЙ

Мислите ви днес са ясни, усещате прилив на енергия и увереност в целите си. Късметът е на ваша страна и ви насърчава да действате смело, но обмислено. Ще постигнете малки победи, които ще повишат самочувствието ви. Помислете задълбочено върху идеи за инвестиции и финансови проекти, но избягвайте подписването на договори. Не пътувайте и избягвайте покупката на електрически уреди. Емоционалният баланс, който усещате, ще ви помогне да вземете правилни решения за бъдещето си.

РИБИ

Изпълнени сте с вдъхновение, идеи и позитивна нагласа, които ще дадат плод в бъдеще. На работното място планирайте детайлно и проведете нужните разговори, но не бързайте с финалните решения. В любовта има риск от напрежение и недоразумения. Стремете да запазите добрия тон и да постигнете разбирателство. Днес е важно да си осигурите повече почивка, за да възстановите енергията си. Тишината и уединението ще ви помогнат да подредите мислите си и да се подготвите за следващите стъпки.