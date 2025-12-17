Приятна изненада очаква Стрелците, Козирози, избягвайте инвестиции

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Подредете идеите си и планирайте следващите си стъпки, за да подобрите дългосрочните си проекти. Днес може да се открие възможност за допълнителни доходи или за важен разговор, който да е от голямо значение за вашия живот. Неочакван шанс, свързан с наследствени въпроси, също е възможен. В емоционален план сте нестабилни - избягвайте спорове. Физическа активност или разходка ще върнат хармонията във вас. Избягвайте финансови сделки и договори между 15:20–16:40 ч.

ТЕЛЕЦ

Усещате силно напрежение, затова е добре да обмисляте внимателно всяко решение и да не бързате с действията. Може да срещнете хора, които не разбират вашата гледна точка, и това да ви изкара извън контрол. Плановете ви са в застой, но това ви дава време да ги усъвършенствате. Днешните ситуации ви предразполагат към задълбочени мисли.

Превърнете напрежението в мотивация — насочете енергията си към важни задачи, които ще ви донесат удовлетворение и напредък, но да не е в часовете между 15:20 и 16:40.

БЛИЗНАЦИ

Денят ви носи вътрешно пробуждане и креативно мислене. Обърнете внимание на миналото ви, ще разберете какво точно ви е ограничавало — страхове, съмнения или старите навици — и ще намерите начин да се освободите, за да продължите напред, разгръщайки потенциала си. Контактите с околните могат да бъдат напрегнати, затова подбирайте думите си. Не е момент за големи покупки, финансови решения и подписване на договори. В личния живот е възможен конфликт, затова избягвайте напрегнати разговори с половинката ви.

РАК

Умът ви е ясен и взимате правилни решения. Настроени сте романтично, изпитвате нужда от дълбока емоционална свързаност и откровени разговори с любимия човек - направете го. Подходящо време е за финансови сделки и покупки, стига да не е между 15:20–16:40 ч., защото по това време Луната не благоприятства това. Оставете всичко да се развива от самосебе си. Избягвайте дълги пътувания, тъй като денят крие дребни рискове. Спокойните реакции ще ви помогнат да избегнете напрежение.

ЛЪВ

Смекчаването на егото днес е ключ към добра комуникация с хората около вас. Днешният ден ви носи напрежение и е добре да подхождате внимателно към всичко. Фокусирайте се върху планиране, а не върху действия. В отношенията ви има шанс за хармония, ако не реагирате прекалено остро. Отделете време за творческа или артистична дейност. Имате нужда от повече тишина, за да постигнете вътрешен мир. Избягвайте финансови сделки и договори в следобедните часове, защото резултатите няма да са удовлетворяващи.

ДЕВА

Имате нужда от удоволствия, емоционална близост и топли моменти с любимите хора. Погрижите се за себе си и създайте хармонична атмосфера около вас. Финансовите ангажименти и покупките е добре да бъдат отложени за друг момент. Не подписвайте важни сделки, договори или документи и не поемайте нови ангажименти. Физическата активност ще ви успокои и ще ви даде яснота на мисленето. Погрижете се за духа и тялото си..

ВЕЗНИ

Чувствате вътрешна увереност и сте стабилни. Възможно е около вас да има хора, които интензивно изразяват своето настроение — не позволявайте това да ви извади от равновесие. Избягвайте пътувания, защото денят не е благоприятен за това и крие рискове. Финансовите работи вървят добре, но не започвайте нови начинания особено от 15:20 до 16:40 ч. Отделете си време за физическа активност - тренировките ще ви помогнат да се освободите от напрежението и да повишите тонуса си.

СКОРПИОН

Ще получите ценна информация или новина, която ще е ключова за вас. Каквото си поставите като цел, ще го постигнете с изненадваща лекота. Днес интуицията ви е изключително силна и ви води в правилната посока. Работните задачи се подреждат лесно, а умът ви е остър и целенасочен. Избягвайте финансови сделки, договори и нови начинания от 15:20 до 16:40 ч., защото луната е без курс и няма да доведе до нищо градивно. Разкрасяване, грижа за тялото или духовни практики ще възстановят вътрешната ви хармония.

СТРЕЛЕЦ

От сутринта сте заредени с оптимизъм и свежи идеи, които искате да превърнете в бъдещи начинания. Може да обмислите нов финансов подход или стратегия, периодът е благоприятен. Ваш близък човек ще ви изненада приятно.Пътуване, посещение на нови места или идеи за развитие могат да ви вдъхновят. В работата сте активни, мотивирани и бързо придвижвате задачите си. Избягвайте финансови сделки, договори и нови начинания между 15:20 и 16:40 ч., защото няма да са успешни.

КОЗИРОГ

Нуждаете се от спокойствие, уют и малки удоволствия, за да се презаредите. Работата върви гладко и по-леко от обичайното, благодарение на добрата ви концентрация. Творческата ви енергия е силна и може да ви подтикне към нови идеи или хобита. Да не се предприемат инвестиции и финансови сделки за периода от 15:20 до 16:40 ч., защото няма да са успешни, добре е да останат за по-подходящ момент. Грижата за външния вид ще се отрази благоприятно на настроението ви. Позволете си малко повече почивка.

ВОДОЛЕЙ

Днес може да усещате вътрешно напрежение и несигурност в различни аспекти. Затова е добре да отложите важни разговори, договори и конкретни ангажименти. Денят е подходящ повече за обмисляне, отколкото за действия. Избягвайте конфликти — няма да доведат до нищо добро. Изкуството, музиката или писането ще ви освободят от натрупаното напрежение. Изразете емоциите си чрез творчество — това е вашият път към баланс. Посещение на театър или друго културно събитие ще ви подейства успокояващо.

РИБИ

Емоциите и мислите ви са подредени и ви насочват правилно. Денят е спокоен и ви позволява да работите ефективно. Не прибързвайте с покупки, договори или финансови действия. На работа всичко се подрежда плавно и без усилия постигате добри резултати. Чувствате вътрешно равновесие, което ви помага да останете съсредоточени. Периодът не е благоприятен за пътувания. Покажете внимание на любимите си хора и ги зарадвайте с хубави жестове - те казват повече от думите и напомнят на човека до вас, че е важен.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg