Девите да не подписват документи, Овни, избягвайте договори

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Оставете си време за спорт или разходка, за да освежите ума си и да стабилизирате енергията си. Действате целенасочено и поддържате добра концентрация в работните задачи. Творческите идеи ви помагат да намерите по-лесни решения на обичайни ситуации. Комуникацията в екипа е спокойна и благоприятства сътрудничество. Финансовите ви планове са подредени и може да ви хрумнат полезни идеи. Избягвайте договори, сделки и нови начинания между 14:50 и 16:05. В любовта добрите жестове носят хармония и приятно настроение.

ТЕЛЕЦ

В добро настроение сте, доверете му се! То ще ви води към правилните избори. Умът ви работи последователно и успявате да постигнете желаното без усилие. Креативността ви помага да осъществите планове или идеи, свързани с финанси и лични цели. Разговорите с околните са ползотворни. Подходящ момент е за малки покупки и организиране на бъдещи пътувания. Избягвайте договори, сделки и нови начинания между 14:50 и 16:05. В края на деня си осигурете спокойна разходка или любима музика.

БЛИЗНАЦИ

Различни ситуации ще ви насочат към вътрешен анализ и преосмисляне на стари навици. Комуникацията е напрегната - възможни са недоразумения и емоционални реакции. Не започвайте нови проекти и не предприемайте финансови решения. Енергията ви е понижена, затова се щадете, намалете натоварването и намерете време за почивка и презареждане. Избягвайте важни решения и нови начинания този следобед, защото няма да завършат благоприятно. Осигурете си спокойствие.

РАК

Адаптивни сте и съчетавате своята грижовност с добра организация и ясна мисъл. Имате силно желание да планирате пътувания и по-големи покупки, а мотивацията ви е насочена към постигане на дългосрочни цели. Денят е подкрепящ за подреждане на приоритети и за действия. Избягвайте важни решения, сделки и подписване на документи, тъй като са възможни забавяния и неточни преценки. Вечерта ви носи приятна възможност за почивка и емоционално презареждане.

ЛЪВ

Излъчвате позитивност и ентусиазъм, които се отразяват добре както на работата ви, така и на личните ви отношения. Комуникацията е хармонична в семейството и в професионалната среда. Умът и емоциите ви работят в синхрон, което ви позволява да планирате целите си с лекота. Финансовата енергия около вас е стабилна и могат да се появят добри бюджетни възможности. Избягвайте сделки и договори между 14:50 и 16:05, защото резултатите могат да бъдат разочароващи. Отделете си време за отдих и забавление.

ДЕВА

Аналитичната ви мисъл ви помага да наваксате със забавени ангажименти и да завършите всичко, което сте планирали. Изразявате се ясно и разбираемо, но днешната енергия може да ви направи по-чувствителни и лесно раними. Финансовите и деловите теми изискват повишено внимание. Не предприемайте сделки, важни покупки, преговори и подписване на документи. Денят е благоприятен за връщане към себе си, почивка и медитация. Забавете темпото и се фокусирайте върху приятни емоции.

ВЕЗНИ

Дайте изява на творческата си енергия, за да достигнете до ценни идеи, които ви помагат да подредите ежедневието си по-ефективно. Комуникацията с колегите е хармонична и лесно стигате до добри решения. Работите организирано и последователно, което ви дава увереност и добър ритъм. Времето е подходящо за инвестиции, с изключение на диапазона 14:50-16:04 часа. Днес сте изпълнени с възстановяваща жизненост, която допълнително ще бъде подсилена.

СКОРПИОН

Днес сте харизматични, уверени и дейни, а всичко планирано се реализира с лекота. Работният процес протича гладко - организирате, подреждате и вземате решения с лекота. Комуникацията е конструктивна, а инициативността ви води до задоволителни резултати. Финансово денят е благоприятен, но не подписвайте договори и не правете покупки през този следобед. Отделете си време за кратко и приятно занимание. Енергията ви е стабилна и ви подкрепя във всичко, което започвате днес.

СТРЕЛЕЦ

Обърнете се към вътрешното си Аз. Днес сте напрегнати и разпилени, а емоциите и мислите ви не са в синхрон. Възможно е да възникват ситуации, които ви подтикват към промяна на ежедневните навици. Комуникацията е затруднена и може да доведе до недоразумения. Добре е да анализирате целите си и да помислите за бъдещи стъпки, без да действате прибързано. Избягвайте всякакви договори и инвестиции, особено финансови. Намерете време за почивка.

КОЗИРОГ

Поглезете се - малките жестове към себе си ще ви заредят с положителна енергия. Наясно сте с желанията си и работите по целите си с увереност. Настроението ви е балансирано, а комуникацията - приятна и отпускаща, както в личен, така и в семеен план. Подходящ момент е за покупки, разкрасителни процедури и грижа за тялото. Енергийно сте във възход, но избягвайте покупки и договори този следобед, тъй като няма да са рентабилни. Вечерта е благоприятна за уют и споделени моменти с любимите ви хора.

ВОДОЛЕЙ

Организирани сте и приключвате задачите си бързо и ефективно. Настроението ви е позитивно и това провокира положителни събития. Очаквайте подаръци, приятни изненади или покана за излизане. На работа избягвайте импулсивни решения - по-внимателният подход ще ви спести грешки. Планирате и организирате добре, но внимавайте с договори и не сключвайте сделки. Подпомогнати сте от силно благоприятна енергия, особено в личните отношения. Посветете време на партньора си - близостта ще укрепи връзката ви.

РИБИ

Дайте си почивка - посещение на спа, масаж или тихо уединение ще ви върне вътрешния баланс. Напрегнати сте и сте разконцентрирани. Мислите ви се разминават с желанията ви, което ви затруднява при изпълнение на задачите. Комуникацията е нестабилна и може да доведе до недоразумения. Финансовите решения, договорите и сделките не са препоръчителни. Енергията ви е понижена и имате нужда от почивка и възстановяване. Поставете себе си на първо място, поне за час.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg