Неочакван подарък за Раците, Риби, внимавайте с финансите

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

От сутринта сте много организирани и успявате да планирате всяка минута по най-добрия начин. Разбирателството с колегите е пълно, а обменът на информация протича гладко. Енергията ви е силна, което ви позволява да изпълните дори повече от предвиденото и успешно да постигнете целите си. Денят е много подходящ за покупки и осъществяване на всякакви финансови сделки. Направете малък, но смислен подарък или жест на внимание към любимия човек. Това ще ви донесе двойна радост в края на деня.

ТЕЛЕЦ

Днес сте здраво стъпили на земята, насочвайки цялата си енергия към изпълнение на работните си задачи. Може да има осезаемо неразбирателство с колегите, но това не ви спира да следвате плановете си докрай. Финансовата ви интуиция е силна – очакват ви внезапни идеи за печелене на пари. Отделите си време да се погрижите за тялото си! Силно мотивирани сте да търсите креативни и нестандартни решения за постигане на вашите цели.

БЛИЗНАЦИ

Забавете темпото и пазете нервите си! Отделете си време за почивка. От сутринта ще усетите вътрешно напрежение между емоции, разум и поставени цели. Избягвайте импулсивни действия и бъдете по-снизходителни към себе си. Подходящ момент е за творческо планиране, анализ и внимателно обмисляне на бъдещи стъпки. Не е желателно да започвате нови проекти или да вземате важни решения. Финансовата енергия е нестабилна – пазете се от прибързани покупки, инвестиции и рискови сделки.

РАК

Имате силен стремеж да подредите работните си задачи и да организирате по-ефективно средата около себе си. Енергията ви е подходяща за създаване на уют както у дома, така и на работното място. Комуникациите ви протичат леко и гладко, изразявате се уверено и с яснота. С нови идеи може да зарадвате близък човек. Може и вие самите да получите приятна изненада или неочакван подарък. Отделете си време за движение и активност и се погрижете вечерта ви да завърши хармонично.

ЛЪВ

Действате организирано и подредено, а ясният план, който следвате, ви помага уверено да вървите напред. Добър момент е да помислите как да повишите доходите си чрез разумна инвестиция. Силна енергия ви подкрепя и ви помага да постигате целите си с увереност. Внимавайте в комуникацията с колеги, защото е възможно да бъдете погрешно разбрани. Днес е по-добре да слушате внимателно, вместо да налагате мнението си. Вечерта си подарете спокойствие и приятни моменти с любимия човек.

ДЕВА

Постарайте се да бъдете прецизни и не позволявайте незначителни неща да ви напрягат — поддържайте баланс между контрол и спокойствие. Настроени сте за работа и отмятате ангажиментите един по един с впечатляваща концентрация. Комуникацията ви е ясна, кратка и по същество, което ви прави ефективни в деловите разговори. Организацията и подредеността са силната ви страна през този ден. Не издребнявайте и не бъдете критични! Моментът не е благоприятен за инвестиции и разкрасителни процедури.

ВЕЗНИ

Следвайте интуицията си — тя ви води в правилната посока и ви помага да поддържате вътрешна хармония. Позитивно настроени сте да планирате бъдещето и да подреждате целите си с яснота. Мислите и емоциите ви са в синхрон, което ви дава увереност и творческа енергия за обмисляне на нови стъпки. Днес е подходящ момент за дребни покупки и малки приятни изненади, които ще повдигнат настроението ви. Комуникацията е хармонична, а в любовта се радвате на спокойствие и близост.

СКОРПИОН

Позволете си малки радости — те ще поддържат енергията и мотивацията ви. Физически се чувствате във форма и постигате добри резултати. Организирани сте и изпълнявате задачите си прецизно и без разсейване. Сътрудничеството с колегите върви гладко. Любовната енергия е силна и хармонична. Денят е подходящ за забавления и удоволствия. Позволите си покупки, които да ви зарадват. Вечерта отделете време за тишина и приятни занимания.

СТРЕЛЕЦ

В ежедневието сте разпилени, въпреки че се стремите към подреденост.Неочаквани ситуации създават напрежение и забавят изпълнението на задачите ви, насочвайки ви към промяна в подхода. Изразявайте се внимателно, за да избегнете недоразумения. Подходящ момент е за дребни покупки и приятни жестове към близки. Не се опитвайте да налагате контрол и нещата сами ще се подредят. Прекарайте времето си с хора, които ви носят спокойствие.

КОЗИРОГ

Погрижете се за спокойствието си. Чувствате се стабилни и уверени, като отстоявате твърдо собствените си решения. Денят се развива спокойно и последователно. Емоциите и целите ви са в хармония. Общуването ви води към ясни и полезни заключения. В любовта цари разбирателство и усещане за близост. Насочете вниманието си към приятните моменти и удоволствия. Подходящо време е за покупки и приятни занимания.

ВОДОЛЕЙ

Комбинативни сте и това ще ви помага през целия ден. Доверете се на интуицията си, за да организирате и подредите добре задачите си. Разбирателството с колегите е отлично и лесно постигате съгласие. Планирате детайлите уверено и стигате до точните решения. Във финансов аспект всичко е стабилно. Възможно е да се появи предложение за пътуване или да получите малък подарък. Прекарайте повече време в тишина — така ще усетите ясно какво ви носи удовлетворение.

РИБИ

Запазете спокойствие и реагирайте премерено — търпението днес е най-силният ви защитен механизъм. Избягвайте спорове, защото сте по-чувствителни и напрежението може ескалира. Възможно е хора около вас да се противопоставят на вашите идеи, затова е по-разумно да слушате внимателно и да изразявате позицията си по-пестеливо. Не е подходящ момент за финансови решения или нови проекти. Ограничете натоварването и се фокусирайте само върху най-важните задачи, които предстоят.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg