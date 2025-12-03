Овните жънат успехи, Скорпионите да се пазят от импулсивност

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg

ОВЕН

Подходящо време е за планиране на дейности, свързани с материални резултати и дългосрочни планове. Финансово денят е добър за разумни решения - възможна е малка, но изгодна възможност, ако подходите търпеливо. На работното място усещате добра подкрепа и яснота какво ви позволява уверено да довършите важна задача или да започнете нов проект. В комуникацията е нужно малко повече внимание, тъй като са възможни дребни недоразумения, ако действате прибързано. В любовта ще има топлина и хармония, а жест на внимание от близък човек може приятно да ви изненада.

ТЕЛЕЦ

Усещате силна вътрешна яснота и интуиция, които ще ви помогнат да вземете най-правилните решения. Във финансов план ще усетите кога да действате и кога да изчакате, а една дребна идея или среща може да се окажат по-доходоносни, отколкото сте мислили. На работа заложете на търпението и премерените думи - възможни са конфликти, затова не бързайте да реагирате и проверявайте информацията още веднъж. В любовта сте по-чувствени от обичайното, а това ви прави привлекателни и искрени.

БЛИЗНАЦИ

Бъдете постоянни в решенията си и се придържайте към целите си. Финансово не е подходящ момент за нови начинания и инвестиции, защото ще претърпите загуби. В работата са възможни конфликти с колегите, затова подбирайте думите си и не реагирайте импулсивно. В любовта ще има привличане, но и доза напрежение; въпреки това партньорът ще оцени вниманието ви, дори да има недоразумения. Малки стъпки, направени с яснота и дисциплина, носят повече резултати, отколкото един голям хаотичен скок.

РАК

Постигате целите си, което ви позволява да гледате по-реалистично и уверено на света и да планирате нови проекти. Финансово се насочете към сигурни решения и практични стъпки - идеален момент е да подредите бюджет или да направите разумна покупка. В работата сте по-концентрирани и комуникацията ви е изненадващо гладка, което помага да изясните важни задачи или да постигнете разбирателство с колеги. В любовта сте по-топли и внимателни, а това създава атмосфера на спокойствие и близост.

ЛЪВ

Ще усещате известно напрежение, което може да ви накара да сте по-внимателни и предпазливи в действията си. По отношение на парите е добре да избягвате необмислени покупки и да се придържате към по-сигурни решения. В работата може да ви се стори, че всичко се движи по-бавно или че хората около вас не са на вашата вълна, но именно вашата решителност ще помогне задачите да се решат. В любовта излъчвате топлина и привличане, а отношенията могат да станат по-близки чрез откровен разговор или малък, но значим жест на внимание от ваша страна.

ДЕВА

В работата всичко върви по план: мислите ви са подредени, задачите вървят гладко и намирате лесни решения на това, което вчера е изглеждало сложно. Финансово не бързайте да взимате кардинални решения относно мащабни покупки и инвестиции, защото може да претърпите големи загуби. В любовта бъдете по-толерантни, нежни и не издребнявайте, че именно това ще спечели уважението и доверието на партньора ви. Късметът е с вас, когато следвате рутината си и се опирате на своята практичност.

ВЕЗНИ

Усещате вътрешно напрежение между желанието ви за баланс и нуждата да вземете конкретни решения. В работата може да имате повече задачи, отколкото ви се иска, но добрата ви дипломатичност ви помага да се справите без излишен стрес. Финансово денят изисква внимание - възможно е да получите новина или предложение, което да ви накара да се замислите сериозно дали е правилното време за промяна. В любовта търсите хармония и комуникацията с партньора ви е спокойна и открита. Късмета днес може да се окаже човек, който ви подава ръка в точния момент и ви успокоява.

СКОРПИОН

Избягвайте важни разговори и не предприемайте крайни решения, защото резултатите няма да ви харесат. В работата може да усещате забавяне или съпротива, което ще ви покаже къде трябва да промените подхода си. Финансите изискват внимание - възможен е неочакван разход. В любовта сте по-чувствителни и реагирате бързо, което може да създаде дребни напрежения. Дайте си време да осмислите действията си - когато сте по-уравновесени, правите най-правилните избори и привличате повече късмет.

СТРЕЛЕЦ

Възможни са дребни трудности в общуването, ако сте твърде директни, затова смекчете тона и бъдете по-тактични. В работата проявете малко повече търпение и именно това ще ви помогне да постигнете стабилни резултати. Финансово е време да обмислите разходите си и да подредите приоритетите - малко дисциплина днес ви донесе големи ползи по-късно. В любовта сте по-сдържани, но и по-надеждни, което се харесва на партньора ви и му носи чувство за сигурност. Разпределяйте енергията си разумно - когато не бързате излишно, пътят напред става по-ясен и резултатите идват по-лесно.

КОЗИРОГ

Денят ви е изключително продуктивен и това ще ви донесе спокойствие. В работата напредвате уверено, а задачите се подреждат лесно благодарение на вашия практичен подход и търпение. Финансите изглеждат стабилни и дори може да получите възможност за малко допълнителни стимули или предложение, което си струва да обмислите. Обвързаните усещат повече близост, а необвързаните могат да привлекат човек, който търси сериозност и спокойствие. Късметът е на ваша страна, особено в решения, свързани с дългосрочни цели и лична стабилност.

ВОДОЛЕЙ

Препятствията, които ще срещнете, се преодоляват с толерантност и търпение, така че да останете в хармония със себе си. Ще усетите вътрешно напрежение, което ще ви направи по-чувствителни към забавяния и чужди очаквания. На работа може да се наложи да отстоявате позиции, но е важно да го направите по-спокойно, за да избегнете конфликти. Финансово денят изисква разум и контрол върху разходите. В любовта са възможни дребни недоразумения, свързани с различни ситуации и настроения, но честният тон ще ги изглади бързо.

РИБИ

Уравновесени сте, а това ви помага да мислите по-ясно и да вършите задачите си спокойно, без излишно напрежение или хаос. В работата ще успеете да придвижите задълженията си плавно, а интуицията ви помага да избегнете ненужни напрежения. Финансово денят е благоприятен за планиране, но не и за действия. Ако сте необвързани, вероятно ще почувствате интерес към човек, който излъчва сигурност и искреност. Успехите идват чрез постоянство и умение да се вслушате в тялото и чувствата си.