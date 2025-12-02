Големи възможности в кариерата за Козирог, Скорпионите минават през изпитания

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg

ОВЕН

Заредени сте с позитивно настроение и това ви помага да подредите и отметнете задачите си без напрежение. В работата се справяте отлично, но внимавайте в комуникацията с колегите, за да няма недоразумения. Добре е да сте по-постоянни и търпеливи, така ще реализирате целите си без излишен стрес. В любовта ви очакват топли жестове и повече хармония, а ако сте необвързани – възможна е приятна среща. Погрижете се и за себе си – малко удобство или кратка почивка ще ви се отразят добре. Вечерта е подходяща за спокойствие и уют.

ТЕЛЕЦ

Денят ви носи силна вътрешна енергия и желание да организирате добре делата си, но около вас може да има хора или ситуации, които ви разсейват и напрягат. В работата внимавайте с общуването, защото са възможни разминавания и погрешно разбрани думи. Емоциите в любовта са по-интензивни, затова избягвайте спорове и действайте по-меко и добронамерено. Бъдете търпеливи и постоянни, за да постигнете това, което искате, без напрежение. Позволете си повече почивка и се поглезете.

БЛИЗНАЦИ

Усещате се по-спокойни и уравновесени от обикновено, намирайки опора сред забързаното ежедневие. В работата може да възникнат различия в мненията с колегите, но с практичен подход и премерен тон лесно ще избегнете конфликтите. В любовта емоциите са силни и може да се появи разминаване в желанията на партньора. Бъдете последователни и следвайте ясно подреден план, за да не ви разсейват чужди настроения. Малко повече търпение ще ви помогне да довършите важните задачи.

РАК

Днес чувствате приятна подкрепа и стабилност, които ви помагат да сте по-уверени в действията си. Изпълнени сте със спокойствие и имате добра интуиция, затова решенията ви са по-зрели от обикновено. В работата може да срещнете дребни разминавания или хора, които ви разсейват, но с малко дипломатичност лесно ще запазите добрия тон. Действайте с разбиране към половинката си ще избегнете ненужни напрежения, подхождайте по-сърдечно и това ще укрепи връзките ви. Бъдете постоянни и не променяйте плановете си импулсивно, за да запазите вътрешна хармония.

ЛЪВ

Раздразнителни сте и усещате вътрешно напрежение, което ви кара да сте по-внимателни. Добре е да забавите темпото и да погледнете по-практично на ситуацията, дори когато искате да действате смело и веднага. В работата е възможно да има повече съпротива или дребни пречки, но се стремете към спокойствие и добра самоорганизация и лесно ще ги преодолеете. В любовта привличането е силно, прекрасен момент за жестове на внимание, стига да не са твърде импулсивни.

ДЕВА

Уравновесени сте и това ви помага да действате смело, организирано и уверено. Ще имате яснота, практичност и способност да се съсредоточите върху най-важното, без да се разсейвате от странични неща. В работата може да има моменти на разминаване с околните или по-големи изисквания към вас, но благодарение на стабилния ви подход ще се справите с всичко навреме. Благоприятен момент е за подреждане на планове, анализи и важни задачи, стига да не се поддавате на вътрешната критичност.

ВЕЗНИ

Настроени сте творчески, затова слушайте интуицията си и не бързайте с решенията. В работата и финансите е добре да сте внимателни и да се концентрирате върху детайлите, за да избегнете грешки. В любовта може да изгладите разминавания с партньора, но се въоръжете с търпение, за да поддържате хармонията между вас. Ако сте необвързани, денят е подходящ за срещи и нови контакти. Постоянството и умереността са ключът към успеха, а импулсивните действия могат да донесат трудности.

СКОРПИОН

Напрежението се усеща и във въздуха, защото емоциите ви се засилват и сте по-чувствителни от обикновено. В работата е важно да запазите спокойствие, подбирайте правилно думите си и това ще ви помогне да избегнете излишни конфликти. Във финансов план денят не е подходящ за рискови стъпки или импулсивни разходи. В любовта избягвайте остри реакции и заложете на искрен и хармоничен разговор. Успехите идват, когато проявите търпение и се фокусирате върху това, което е наистина важно за вас. Трудностите се появяват при опити за контрол или прибързани действия.

СТРЕЛЕЦ

Днешната енергия ви подтиква към движение и действие, но бъдете прагматични и премерени. В работата може да срещнете моменти на разконцентрираност, затова е добре да подредите задачите си и да не прескачате стъпки. Финансово денят е стабилен. Избягвайте импулсивни покупки, защото може по-късно да ги прецените като ненужни. В любовта сте страстни и енергични; ако сте необвързани денят е подходящ за нови запознанства. Успехите идват чрез търпение, вяра и постоянство, така че действайте обмислено и спокойно.

КОЗИРОГ

Имате яснота, стабилност, фокус и търпение за нещата, към които се стремите. В работата сте организирани и последователни, което ви помага да се справите дори с по-сложни задачи. Финансово денят е благоприятен за планиране и анализ, но не е нужно да бързате с нови разходи, а е по-добре да обмисляте внимателно всяка стъпка. В любовта сте спокойни и открити към партньора, което носи хармония и по-топли моменти. Успехите идват чрез планиране, постоянство и реалистичен подход, а вие сте силни и в трите.

ВОДОЛЕЙ

Мотивирани сте и имате желание за напредък, но е възможно да усетите разминаване между мечтите и реалността. Финансово е добре да избягвате импулсивни решения и да се придържате към по-сигурен план. В работата балансирайте между нови идеи и наложени задачи – малко търпение ще ви спести недоразумения. В отношенията бъдете по-внимателни с думите си и разчитайте на силния си чар, който днес работи във ваша полза. В любовта ви очаква приятен жест, който ще разведри деня ви.

РИБИ

Денят ви носи спокойна, но и малко разсеяна енергия, затова се съсредоточите върху практичните задачи. В работата е важно да поддържате фокус, защото може лесно да се отклонявате — подредените действия ще ви донесат добри резултати. Финансово денят е подходящ за планиране и преглед на разходи, но не и за важни сделки или импулсивни покупки. В любовта сте по-чувствителни и раздразнителни, стремете се да избягвате прекалената емоционалност. Ако сте необвързани, денят е благоприятен за леки и приятни контакти.