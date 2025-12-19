Любовни изненади за Лъвовете и Везните, Телците - успешни във всичко

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Подредете задачите си по приоритет - ще постигнете видим напредък по-бързо, отколкото мислите. Периодът е благоприятен за пътувания, обучения и придобиване на нови знания. Работните задачи напредват с лекота и усещате удовлетворение от добре свършената работа. Склонни сте към избухвания, ако някой забавя действията ви или ви се противопостави, опитайте се да се да запазите вътрешно равновесие. Запазете и спокойствие - това ще ви помогне да останете концентрирани и да си спестите напрежение.

ТЕЛЕЦ

Разгърнете творческия си потенциал - ще ви помогне да завършите проекти, да намерите нови решения на стари задачи и да постигнете добри резултати в работата и в личните отношения. Ще имате полезни идеи, свързани с пари или бъдещи покупки. Подходящ момент е да планирате и да структурирате задачите си на работното място. Срещите с любимия ви човек ви носят вдъхновение и подкрепа. Отделете време за кратка разходка, лек спорт или упражнения - това ще ви отпусне и ще възстанови силите ви.

БЛИЗНАЦИ

Пазете се от конфликтни ситуации - спокойствието ви е приоритет. Усещате напрежение, разговорите лесно прерастват в недоразумения, които ви изтощават, затова ги избягвайте. Не е подходящо за финансови сделки, инвестиции или големи покупки. Емоциите ви са силни и могат да повлияят негативно на преценката ви. Добре е да се оттеглите от шума и да отделите повече време за себе си. Насочете енергията си към рисуване, писане или музика - това ще ви помогне да се отпуснете и да подредите мислите си.

РАК

Вдъхновени сте за нови знания и преживявания. Подходящ момент е да планирате обучение или пътуване до далечна дестинация. Външни обстоятелства, като допълнителни задачи, могат временно да намалят работоспособността ви, затова поддържайте вътрешен баланс и почивайте. Важно е да запасите спокойствие и да не бързате. Поставяйте си малки цели - плавният ритъм ви носи успех. В любовта бъдете отворени към нови идеи - те ще внесат свежест и ще ви сближат с партньора ви.

ЛЪВ

Чувствате вътрешна хармония и прилив на енергия, които ви дават сили да действате. Благоприятен период е за пътуване, учене и разширяване на мирогледа. В работата всичко ви се получава с лекота и това ви ентусиазира. Обмислете бъдещи проекти. Мислите ви са креативни и взимате нови решения в ежедневието. Любовта ви носи изненади - неочакван жест или дума ще ви сближат с любимия, създайте специален момент с него - вечеря на красиво място ще внесе романтика във връзката ви.

ДЕВА

Днешният ден ви носи необичайни усложнения и липса на хармония. Работната среда е стресова и са възможни дребни конфликти. Финансовите решения днес не са стабилни и е по-добре да ги отложите. Избягвайте импулсивни покупки, които в последствие няма да са ви полезни. Отделете си време за почивка и забавете темпото - това ще ви помогне да възстановите силите си. Избягвайте важни решения и се концентрирайте само върху вътрешния си баланс.

ВЕЗНИ

Харизматични сте и привличате внимание, където и да отидете. Разговорите са приятни и често преминават във флирт или неочаквани срещи. В любовта са възможни изненади, които ви зареждат положително. Настроени сте за забавления и излъчвате чар. Задачите ви се подреждат лесно и без излишни усилия. Отделете си време за кратка почивка - разходка сред природата ще ви се отрази добре. Наслаждавайте се на малките удоволствия и приятните моменти.

СКОРПИОН

Планирането на бъдещи пътувания ви носи вдъхновение и ентусиазъм. Добър момент е да обмислите покупки или да изберете подаръци за близките си. Получавате яснота по теми, свързани с личностно развитие, обучения или нови проекти. Комуникацията върви гладко, а задачите на работа се изпълняват лесно. Работете уверено - спокойният ритъм днес ви носи реални резултати. Намерете баланс между работа и почивка, и се фокусирайте върху малките радости.

СТРЕЛЕЦ

Усещате, че всичко се подрежда във ваша полза. Изразявате се ясно, а хората около вас ви разбират с лекота. В отношенията с близките цари хармония и усещане за споделено позитивно бъдеще. Работните ви ангажименти се решават бързо и с желание от ваша страна. Идеите ви започват да се реализират и чувствате подем и мотивация, които ви помагат да предприемете следващите стъпки. В любовта настъпва благоприятен период за откровени разговори и за споделяне на чувства, което ще укрепи връзката ви.

КОЗИРОГ

Позволете си да мечтаете - това ще ви разкрие перспективи. Чувствате вътрешна сила, която ви помага да действате уверено. Работите концентрирано и без напрежение, което води до ясни и видими резултати. Комуникацията с колегите е ефективна и ви помага да намирате практични решения. Финансовите въпроси се развиват благоприятно и моментът е подходящ за разумни покупки. Доверете се на интуицията си в любовта, когато показвате истинските си чувства, отношения ви са чисти и откровени.

ВОДОЛЕЙ

Енергични сте и работите уверено. Получавате прозрения, които ви показват каква е правилната посока за вас. Подходящо време е за планиране на пътувания и придобиване на знанията. В любовта ви очакват топли моменти - общуването е по-искрено, а близостта с партньора се засилва. Ако сте необвързани, появява се човек, който пробужда интереса ви. Имате мащабни идеи и мислите в перспектива, а това ви дава чувство за напредък и разширява мирогледа ви.

РИБИ

Дистанцирайте се от оправдаване на чуждите очаквания - изключете телефона, ограничете контактите и останете насаме със себе си. Дори един час тишина ще подреди мислите ви. Напрегнати сте и търсите начини да подобрите навиците си и да внесете ред в ежедневието ви. Освободете се от ненужен емоционален товар - спокойствието сега ви дава най-точните решения. Избягвайте сделки и поемане на ангажименти. В любовта ще усетите дистанция, което ще ви подтикне да говорите по-открито за чувствата си.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg