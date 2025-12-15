Телците да избягват финансови сделки, Лъвове, очакват ви промени

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Започвате седмицата със силна мотивация и това ви подтиква да действате смело във всяко едно начинание. Умът ви е ясен и решенията идват бързо, без вътрешни колебания. Имате креативни идеи, с които успявате да решите стари проблеми на работното място. Благоприятно време е за покупки, подаръци и малки инвестиции. В любовта сте внимателни и нежни към любимия човек и той ще го оцени. Необвързаните ги очаква приятно запознанство, което може да изиграе важна роля в техния живот и да го промени.

ТЕЛЕЦ

Денят ви започва напрегнато и емоциите ви са променливи. Не е подходящ момент за финансови сделки и договори. Липсва ви настроение и предпочитате уединение. Лесно могат да възникнат конфликти с колегите, ако не внимавате с думите си. Тялото ви се нуждае от почивка и спокойствие, отидете на масаж. Намерете творческо занимание - рисувайте, танцувайте, създайте нещо с ръцете си и това ще ви помогне да се освободите от насъбралото се във вас напрежение.

БЛИЗНАЦИ

Седмицата ви започва с позитивна енергия, хрумват ви много добри идеи за бизнеса и намирате решения на проблеми в работата и в семейството си. Финансовите операции днес не носят добри резултати – избягвайте ги, защото ще претърпите загуби. Не предприемайте нови начинания - периодът е добър за обмисляне и планиране, но не и за действие. Творческата ви енергия е силна и е добре да създадете или измислите креативен подарък за любимия до вас човек, това ще ви сближи.

РАК

През този ден се чувствате уверени и спокойни. Слушайте интуицията си, тя ще ви помогне да вземете добри решения. Общуването с колегите е продуктивно и води до добри резултати. Финансово е благоприятен период за предоговаряне на кредити или за обмисляне на инвестиции. Необвързаните могат да получат покана за среща, приемете всяка неочаквана възможност – ще ви донесе радост. Направете нещо различно през този ден, например да се приберете по друг маршрут.

ЛЪВ

Усещате напрежение още от сутринта, трудно се концентрирате и дребни пречки застават на пътя ви. В работата наблюдавате случващото се около вас и се опитвате да направите промени в процесите с цел избягване на грешки. Времето е подходящо за планиране, но не и за действия. Разполагате с енергия за спорт и е добре да се погрижите за вашето тяло - тренирайте или се разходете. Отделете си време да анализирате спокойно нещата, така правилните решения ще дойдат лесно при вас.

ДЕВА

Настроени сте позитивно и подхождате с доверие към всяка ситуация около вас. Могат да ви хрумнат много добри идеи за лична трансформация и развитие. Възможно е да промените свои негативни убеждения. Не подписвайте договори и не правете големи покупки. Работните разговори може да са напрегнати, подбирайте внимателно думите си. Бъдете фокусирани върху настоящия момент. Когато сте спокойни и концентрирани, взимате най-мъдрите решения.

ВЕЗНИ

Късметът е на ваша страна. Партньорът ви може да ви зарадва с приятен подарък. На работното място разговорите с колегите протичат конструктивно и бързо взимате решения. Подходящ момент е за предоговаряне на кредити и оптимизиране на финансови условия. Моментът е подходящ да започнете по-здравословен начин на живот. Ако ви разгневят, запазете спокойствие. Следвайте намеренията си с постоянство и търпение — всеки вложен труд се отплаща. Условията днес са добри за постигане на успехи.

СКОРПИОН

Днес се чувствате силни и уверени и не оставате незабелязани. Възможни са добри финансови идеи и стартиране на партньорски проекти. Бизнес разговорите са продуктивни и се появяват възможности за по-високи доходи. Енергията ви е силна и ви помага да реализирате поставените задачи. Постигате напредък там, където доскоро е имало застой. Действайте смело, но обмислете всички детайли. Балансът между решителност и постоянство ще ви помогне да постигнете по-добри резултати.

СТРЕЛЕЦ

Седмицата ви започва с оптимизъм и ясни идеи за бъдещи инвестиции. Възможно е да получите финансови постъпления, подаръци или наследство. Периодът е подходящ за обмисляне и планиране на големи проекти, за покупки и разкрасителни процедури. Използвайте позитивния импулс, който чувствате днес, но обмисляйте всяка стъпка. Вашата увереност вдъхновява околните, а съчетаването на ентусиазъм с внимание към детайлите ще ви помогне да постигнете стабилен и добър резултат.

КОЗИРОГ

Съчетайте работа и удоволствие — днес балансът между двете е отличен. Денят е благоприятен за възобновяване на стари планове и идеи. Можете успешно да предоговорите условия за кредити, които отдавна искате да подобрите. Отношенията с партньора ви са прекрасни и това ви носи взаимно удовлетворение. На работа всичко ви се получава с лекота. Намерете време за дейности, които радват душата ви - малки удоволствия като танци, кратки разходки или любимо хоби ще ви заредят с енергия и добро настроение.

ВОДОЛЕЙ

Седмицата ви започва с напрежение и различни предизвикателства. Събитията ви изправят пред необходимост от промяна и поемане на лична отговорност. Време е ваши навици, които не са полезни, да бъдат оставени назад. Финансово периодът е стабилен и дава възможности за успехи. Добре е да отделите време за забавления и спортни активности, за да подобрите тонуса си. Приемайте предизвикателствата като възможност за растеж и обновяване, вместо като пречки, и ще постигнете хармония в делата и отношенията си.

РИБИ

Интуицията ви е силна и ви насочва в правилната за вас посока. През този ден имате нужда от повече уединение - подходящо време е за почивка и духовни практики. Финансовите решения днес не са благоприятни — оставете ги за друг момент. Избягвайте нови начинания, покупки и подписване на договори. Бъдете внимателни в отношенията с любимите хора, за да не се стигне до конфликти. Насочете енергията си към постигане на дългосрочни цели дори и да не виждате бързи резултати - успехът изисква постоянство.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg