Неочаквана изненада за Близнаците, Телци, избягвайте важни решения

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

През почивните дни сте по-съзерцателни, а това ви подтиква да забавите темпото и да се ориентирате към уют и спокойствие. Някои ангажименти може да ви напрегнат, но ако си осигурите спокойствие, ще намерите баланс. В общуването с близките излизат на преден план чувства, които рядко показвате, и това е предпоставка за близост. Във финансов план предпочитате сигурността и е възможно да преосмислите нещо, което е било планирано. Ако сте необвързани, търсите топлина. Насочете енергията си към атмосферата у дома - тя ви зарежда най-силно.

ТЕЛЕЦ

Търсите уют, тишина и близост с хората, които ви носят спокойствие. Възможно е да се събудят стари емоции, които искат вашето внимание. В личните взаимоотношения сте по-чувствителни и това прави разговорите по-напрегнати, защото думите на другите ви влияят по-силно и лесно възникват недоразумения. Финансово подхождате предпазливо, избягвайки важни решения през уикенда. Отделете време, за да се погрижите за себе си така, както бихте се погрижили за най-близък човек.

БЛИЗНАЦИ

Уикендът ви е разнообразен, изпълнен с приятни усещания и неочаквани изненади. Взаимоотношенията с околните изискват смекчаване на тона, защото чуждите думи ви въздействат по-силно от обичайното. Дори незначителни ситуации могат да ви разконцентрират, но ако се усамотите за кратко, ще видите кое е наистина важно. В любовта настроенията ви се сменят динамично, което ви кара да търсите баланс между свобода и близост. Финансово сте колебливи и предпочитате да наблюдавате, вместо да действате. Ако сте необвързани, интересен човек може да привлече вниманието ви, но е добре да оставите нещата да се случват бавно.

РАК

Почивните дни ви носят усещане за вътрешна хармония, като че ли всичко около вас се подрежда според нуждите ви и ви дарява спокойствие. Чувствителността ви помага да разбирате по-добре настроенията на околните, което води до повече близост. Общуването е непринудено, а онези, които обичате, се чувстват приятно обгрижени в присъствието ви. Някои лични мисли се избистрят и ви дават яснота за нещо важно, което отдавна чака да бъде решено. Обърнете внимание на онова, което ви носи уют, защото именно то ще ви зареди най-силно с енергия.

ЛЪВ

Заредени сте с по-нежни емоции, които ви правят внимателни към настроенията на околните. Може да се почувствате натоварени, ако средата е шумна, затова изберете компанията на хора, с които ви е приятно. Финансово сте стабилни, но избягвайте емоционални покупки. В любовта проявявате повече нежност, която прави общуването по-дълбоко. Ако сте необвързани, привличате хора, които се впечатляват от вашата емоционална искреност. Не се стремете да сте център на вниманието - през тези дни спокойствието е вашата истинска сила.

ДЕВА

Предразположени сте към уязвимост, но това ви позволява да осъзнаете по-ясно собствените си нужди. В отношенията с другите сте внимателни, но е възможно да усещате по-силно напрежение от хора, които очакват нещо от вас. През уикенда предпочитате финансова сигурност пред това да рискувате. В любовта сте по-напрегнати и уязвими, като всяка промяна в тона или настроението на партньора ви ви влияе по-силно от очакваното. Ако сте необвързани, привличате хора, които ценят искреността и простотата в отношенията. В общуването сте по-сдържани, но улавяте всеки нюанс в думите на другите.

ВЕЗНИ

През почивните дни се стремите към спокойствие, но емоциите ви са разнопосочни и сте колебливи. Взаимоотношенията с близките са важни за вас, но настроенията ви не винаги са в синхрон и това изисква повече търпение. Финансово сте предпазливи, но решенията ви може да се влияят от моментни усещания. В любовта търсите близост; склонни сте към разговори, които отключват стари чувства - това прави връзката ви по-силна, но и по-напрегната. Не позволявайте на чуждите емоции да управляват вашите - осигурете си лично пространство.

СКОРПИОН

През почивните дни интуицията ви е силна и сте възприемчиви към спотаени емоции - свои и чужди. Финансово сте стабилни, но през тези дни се водите повече от инстинкта си, отколкото от логиката. В любовта сте открити и се радвате на близост. Ако сте необвързани, привличате погледи към себе си заради тайнствено обаяние, което излъчвате. В общуването сте сдържани, но влагате дълбок смисъл в думите и хората се вслушват във вас. Пазете своето емоционално пространство.

СТРЕЛЕЦ

През почивните дни усещате вътрешно раздвоение. В отношенията с близките реагирате по-внимателно, за да не засегнете нечии емоции. Финансово сте предпазливи и избягвате необмислени решения. В любовта търсите лекота, но по-дълбоките чувства на околните ви карат да преосмислите някои свои нагласи. Ако сте самотни, може да се почувствате привлечени от човек, който носи спокойствие и има земно излъчване. В разговорите внимавате да не създавате ненужно напрежение и това ви прави отстъпчиви и дипломатични. Забавете темпото - осигурете си спокойствие и заслужена почивка.

КОЗИРОГ

През почивните дни усещате вътрешно напрежение и се връщате към стари мисли. Искате да упражнявате контрол над всичко; незначителни ситуации ви изморяват повече, отколкото очаквате. В общуването сте по-резервирани и дори най-близките усещат, че сте напрегнати, макар да се стараете да го прикривате. В любовта се опитвате да бъдете спокойни, но вътрешното напрежение ви прави по-чувствителни и по-мълчаливи от обичайното. Забавете темпото - тялото ви изпраща ясни сигнали, че имате нужда от почивка, за да се влезете в добра форма.

ВОДОЛЕЙ

През почивните дни усещате по-силно чувствата на околните и това ви прави по-сърдечни от обичайно. В работните задачи, които сте оставили за уикенда, предпочитате да следвате своя ритъм и да не се претоварвате. Финансово сте наблюдателни и избягвате импулсивни покупки. В любовта сте откровени и това укрепва доверието между вас и партньора ви. Ако сте необвързани, привличате хора, които ценят емоционалната искреност. В общуването сте по-деликатни и внимателни към чуждите чувства. Доверете се на интуицията си, тя е особено силна събота и неделя.

РИБИ

Уикендът ви носи силни емоции. В отношенията сте търпеливи и отзивчиви, което създава усещане за сигурност у околните. Финансово сте спокойни, но предпочитате да не предприемате нищо ново. В любовта сте по-чувствителни от обичайното и това може да внесе лека дистанция, защото тълкувате думите на партньора по-дълбоко, отколкото е нужно. Ако сте необвързани, може да срещнете човек, който ви е интересен, но ще имате известно вътрешно колебание. Прекарайте време в среда, която ви вдъхновява - това в най-голяма степен ви зарежда положително.

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg.